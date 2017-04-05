На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
Сьогодні, 12:32
У пункті пропуску «Володимир-Волинський» військовослужбовці виявили заховані у вагони з залізною рудою потяга майже 6 тисяч пачок сигарет.
Виявити контрабанду в поїзді, що прямував до Польщі, прикордонникам допоміг службовий собака, - інформує Держприкордонслужба України.
І ще прикордонники Луцького загону у автівці Renault знайшли тайник із майже 2 тисячами пачок курива. Водій, громадянин Білорусі, планував провезти контрабанду через пункт пропуску «Доманове».
В усіх випадках сигарети вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби.
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Виявити контрабанду в поїзді, що прямував до Польщі, прикордонникам допоміг службовий собака, - інформує Держприкордонслужба України.
І ще прикордонники Луцького загону у автівці Renault знайшли тайник із майже 2 тисячами пачок курива. Водій, громадянин Білорусі, планував провезти контрабанду через пункт пропуску «Доманове».
В усіх випадках сигарети вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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