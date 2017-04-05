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На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду

На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
У пункті пропуску «Володимир-Волинський» військовослужбовці виявили заховані у вагони з залізною рудою потяга майже 6 тисяч пачок сигарет.

Виявити контрабанду в поїзді, що прямував до Польщі, прикордонникам допоміг службовий собака, - інформує Держприкордонслужба України.

І ще прикордонники Луцького загону у автівці Renault знайшли тайник із майже 2 тисячами пачок курива. Водій, громадянин Білорусі, планував провезти контрабанду через пункт пропуску «Доманове».

В усіх випадках сигарети вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби.
На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду

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Теги: потяг, контрабанда, сигарети
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