Суд виправдав волинського поліцейського, якому «приписували» 1000 доларів хабара

Суд визнав невинним начальника сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції, якого підозрювали у вимаганні та отриманні 1000 доларів хабара.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 3 серпня.працівники СБУ та внутрішньої безпеки Нацполіції ще 16 травня 2017 року. Тоді повідомляли, що капітан поліції нібито вимагав від волинянина одну тисячу доларів за не відкриття проти нього кримінального провадження за крадіжку, а у ЗМІ оголосили ім'я поліцеського -В обвинувальному акті вказували, що посадовець вимагав гроші від чоловіка, якого звинувачували у незаконній порубці лісу. За 1000 доларів він нібито хотів посприяти непритягнення чоловіка до криміналу. Суму він нібито отримував за місцем проживання підозрюваного.Однак у суді правоохоронець своєї вини не визнав. За його словами, із "лісорубом" він знайомий, бо той був інформатором щодо потенційних злочинців. Тому того дня, коли поліцейського затримали, він поїхав до чоловіка за інформацією щодо крадіжки лісу. Також поліцейський пригадав, що обговорював із інформатором продаж свого автомобіля, та останній сам телефонував і питав, чи в силі лишається така пропозиція. Тож кошти він отримував за автівку.У судовому засіданні свідчила низка свідків та досліджували документи. Зрештою, дослідивши матеріали, суд дійшов висновку, що вони підтверджують обставини, описані в обвинуваченні. Тож правоохоронця визнали невинним у пред'явленому обвинуваченні та виправдали за недоведеністю у вчиненні кримінального правопорушення.Водночас, скасували й відсторонення його від посади начальника сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції.