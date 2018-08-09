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Повідомили деталі загибелі лучанина на Донбасі

Повідомили деталі загибелі лучанина на Донбасі
Лучанин Андрій Єлістратов загинув через обстріл автомобіля противником із протитанкового ракетного комплексу.

Як розповів на брифінгу 9 серпня речник ООС підполковник Анатолій Стельмах, близько 17.30 8 серпня неподалік міста Золоте на Луганщині противник підступно обстріляв військовий та цивільний автомобілі, - пише "Новинарня".

Внаслідок розриву протитанкової керованої ракети Андрій Єлістратовв загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення. Поранення також отримала цивільна особа.

Командир 14 омбр полковник Сергій Войченко на брифінгу уточнив: “Вчора близько 17.30 військовослужбовці одного з підрозділів бригади на автомобілі виїхали з району зосередження в район виконання завдань. Під час руху поблизу населеного пункту Золоте військовослужбовці зупинилися, аби допомогти пасажирам цивільного автомобіля, який зупинився посеред дороги та заважав дорожньому руху. У цей час, цією ж дорогою, додому поверталась жителька населеного пункту Катеринівка.

Наші військові ще не встигли запитати причину зупинки автомобіля, як пролунав вибух. З напрямку окупованого Молодіжного по автомобілю з нашими військовослужбовцями влучила ракета протитанкового ракетного комплексу. В результаті чого один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення. Також поранення зазнала цивільна жінка, що проходила поруч”.

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Теги: Андрій Єлістратов, смерть, Донбас, Луцьк
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