Лазерна корекція: безпечно чи ні





Типи лазерних технологій

Лазерна хірургія ока, передбачає використання лазера для зміни форми передньої поверхні (рогівки) ока для кращого фокусування. Під час процедури використовують промінь світла (лазер). Існує декілька методів корекції клаптевим способом і безконтактним лазером:



LASIK Contoura Vision (CV), StreamLight PRK, Lasik, Lasek і Wavefront optimized – Custom Q.

Надсучасна версія американського лазера Allegretto Wave Eye-Q EX 500 (Alcon).

Щоб уникнути ускладнень, хірург огляне ваші очі, оцініть ваші потреби й допоможе вибрати найкращий саме для вас варіант. Завдяки цьому можна досягти максимального ефекту покращення зору та скорочення періоду відновлення.



Як лазер працює з очима

Перед проведенням операції в очі введуть анестетик. Для запобігання випадкових моргань в око вставляють повікорозширювач. Після цього на орган зору накладають вакуум і роблять зріз. Це єдиний момент під час операції, коли пацієнт, можливо, відчуватиме певний дискомфорт протягом кількох секунд. Потім починається безпосередньо процедура корекції. Весь хірургічний процес триває не більше, ніж 10 хвилин.



Технології корекції із застосуванням лазера працюють по-різному. Stream Light PRK – це лазерна корекція очей, що допомагає виправити короткозорість, далекозорість та астигматизм безпечним методом, взагалі не торкаючись органів зору. Лазер видаляє епітелій і змінює форму поверхні рогівки для виправлення дефекту за одну процедуру без прямого контакту. Завдяки безконтактному методу корекції післяопераційний дискомфорт зменшується, а відновлення відбувається швидше.



Що буде відразу після операції

Після процедури пацієнт перебуває під наглядом лікаря від 30 хвилин до години. Потрібно врахувати, що за кермо відразу сісти не вийде. Через 1-2 дні після процедури відбудеться повторна зустріч з офтальмологом, аби перевірити, як іде процес заживлення, чи немає ускладнень. Можливо, пройде кілька тижнів, перш ніж ви зможете знову почати користуватися косметикою навколо очей. Також, ймовірно, доведеться почекати кілька тижнів, перш ніж відновити заняття інтенсивними контактними видами спорту.



Обмеження – в яких випадках процедура не рекомендується

Лазерна хірургія ока – ефективний метод, але існують обставини, за яких краще утриматися від процедури. Декілька причин, коли слід відкласти корекцію зору:



вагітність, лактація;

глаукома;

патологічні зміни рогівки чи зорового нерва;

катаракта.

Рішення про проведення операції приймає лікар-офтальмолог на основі індивідуальних особливостей пацієнта. Консультація та обговорення медичної історії є важливим кроком у прийнятті правильного рішення.



Коли варто застосовувати лазерну хірургію ока

Лазерна корекція очей використовується для людей від 18 до 40 років. Вікові обмеження пов'язані з тим, що після 40-45 років діоптрії змінюються.



Люди з поганим зором мають неправильну форму рогівки. Вона не здатна сфокусувати світло на задній частині ока. Лазерна корекція усуває цю проблему та відновлює зір при:



короткозорості (міопія);

далекозорості (гіперметропія);

астигматизмі;

комбінованих дефектах.

Вибрати потрібний метод корекції при конкретних захворюваннях допоможе якісна діагностика зору. Офтальмолог підбере тип хірургічного втручання, що найкраще підходить саме вам.



Чи можуть бути ускладнення після втручання

Щоб дізнатися про ризики та побічні ефекти операції, зверніться до свого офтальмолога. Всі процедури лазерної корекції мають короткочасні побічні ефекти:



дискомфорт – наприклад, легке печіння;

відблиски чи ореоли навколо світла.

Більшість із цих симптомів минають протягом кількох днів після операції. Для повної стабілізації зору може знадобитися до 6 місяців. Зважуючи ризики та переваги рефракційної хірургії, пам'ятайте, що носіння контактних лінз та окулярів також несе певні ризики для здоров'я ваших очей. А корекція лазером один раз і назавжди дає змогу повернути 100% зір.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Багато людей з поганим зором час від часу думають про лазерну корекцію, та наважуються на операцію не всі. Причини можуть бути різними: хтось боїться, що буде боляче, або вважає, що окуляри стануть гарною альтернативою. Когось лякає сам факт проведення операції. Якщо людина, багато часу проводить за комп’ютером, зір буде невпинно падати. І навіть окуляри та лінзи з часом прийдеться замінити на більш потужні. В таких випадках лазерна корекція зору виглядає більш привабливим варіантом для розв'язання проблем із зором раз і назавжди.Лазерна хірургія ока, передбачає використання лазера для зміни форми передньої поверхні (рогівки) ока для кращого фокусування. Під час процедури використовують промінь світла (лазер). Існує декілька методів корекції клаптевим способом і безконтактним лазером:Щоб уникнути ускладнень, хірург огляне ваші очі, оцініть ваші потреби й допоможе вибрати найкращий саме для вас варіант. Завдяки цьому можна досягти максимального ефекту покращення зору та скорочення періоду відновлення.Перед проведенням операції в очі введуть анестетик. Для запобігання випадкових моргань в око вставляють повікорозширювач. Після цього на орган зору накладають вакуум і роблять зріз. Це єдиний момент під час операції, коли пацієнт, можливо, відчуватиме певний дискомфорт протягом кількох секунд. Потім починається безпосередньо процедура корекції. Весь хірургічний процес триває не більше, ніж 10 хвилин.Технології корекції із застосуванням лазера працюють по-різному. Stream Light PRK – це лазерна корекція очей, що допомагає виправити короткозорість, далекозорість та астигматизм безпечним методом, взагалі не торкаючись органів зору. Лазер видаляє епітелій і змінює форму поверхні рогівки для виправлення дефекту за одну процедуру без прямого контакту. Завдяки безконтактному методу корекції післяопераційний дискомфорт зменшується, а відновлення відбувається швидше.Після процедури пацієнт перебуває під наглядом лікаря від 30 хвилин до години. Потрібно врахувати, що за кермо відразу сісти не вийде. Через 1-2 дні після процедури відбудеться повторна зустріч з офтальмологом, аби перевірити, як іде процес заживлення, чи немає ускладнень. Можливо, пройде кілька тижнів, перш ніж ви зможете знову почати користуватися косметикою навколо очей. Також, ймовірно, доведеться почекати кілька тижнів, перш ніж відновити заняття інтенсивними контактними видами спорту.Лазерна хірургія ока – ефективний метод, але існують обставини, за яких краще утриматися від процедури. Декілька причин, коли слід відкласти корекцію зору:Рішення про проведення операції приймає лікар-офтальмолог на основі індивідуальних особливостей пацієнта. Консультація та обговорення медичної історії є важливим кроком у прийнятті правильного рішення.Лазерна корекція очей використовується для людей від 18 до 40 років. Вікові обмеження пов'язані з тим, що після 40-45 років діоптрії змінюються.Люди з поганим зором мають неправильну форму рогівки. Вона не здатна сфокусувати світло на задній частині ока. Лазерна корекція усуває цю проблему та відновлює зір при:Вибрати потрібний метод корекції при конкретних захворюваннях допоможе якісна діагностика зору. Офтальмолог підбере тип хірургічного втручання, що найкраще підходить саме вам.Щоб дізнатися про ризики та побічні ефекти операції, зверніться до свого офтальмолога. Всі процедури лазерної корекції мають короткочасні побічні ефекти:Більшість із цих симптомів минають протягом кількох днів після операції. Для повної стабілізації зору може знадобитися до 6 місяців. Зважуючи ризики та переваги рефракційної хірургії, пам'ятайте, що носіння контактних лінз та окулярів також несе певні ризики для здоров'я ваших очей. А корекція лазером один раз і назавжди дає змогу повернути 100% зір.

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