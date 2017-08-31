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Тіло засипали сміттям: під Житомиром вбили 20-річну дівчину

Тіло засипали сміттям: під Житомиром вбили 20-річну дівчину
У селі Бондарці під Житомиром знайшли тіло 20-річної дівчини, яка пішла з дому і не повернулася ще 2 серпня.

Труп загиблої було знайдено близько 16:00 8 серпня в яру на околиці села. Вбивці присипали його будівельним сміттям, - повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що заява про зникнення дівчини надійшла в поліцію 6 серпня від її матері. Жінка припускала, що донька могла поїхати до Києва.

Після початку розшукових дій правоохоронці знайшли тіло дівчини і встановили, що на момент надходження повідомлення про зникнення вона вже була убита.

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Теги: вбивство, дівчина
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