Тіло засипали сміттям: під Житомиром вбили 20-річну дівчину





Труп загиблої було знайдено близько 16:00 8 серпня в яру на околиці села. Вбивці присипали його будівельним сміттям, - повідомляє



Зазначається, що заява про зникнення дівчини надійшла в поліцію 6 серпня від її матері. Жінка припускала, що донька могла поїхати до Києва.



Після початку розшукових дій правоохоронці знайшли тіло дівчини і встановили, що на момент надходження повідомлення про зникнення вона вже була убита.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бондарці під Житомиром знайшли тіло 20-річної дівчини, яка пішла з дому і не повернулася ще 2 серпня.Труп загиблої було знайдено близько 16:00 8 серпня в яру на околиці села. Вбивці присипали його будівельним сміттям, - повідомляє Обозреватель Зазначається, що заява про зникнення дівчини надійшла в поліцію 6 серпня від її матері. Жінка припускала, що донька могла поїхати до Києва.Після початку розшукових дій правоохоронці знайшли тіло дівчини і встановили, що на момент надходження повідомлення про зникнення вона вже була убита.

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