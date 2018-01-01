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У Луцьку невідомі перекинули сміттєвий бак на дорогу

У Луцьку невідомі перекинули сміттєвий бак на дорогу
У Луцьку на вулиці Ківерцівській невідомі викинули на дорогу сміттєвий контейнер.

Сміттєвий контейнер на дорогу невідомі викинули сьогодні вранці на вулиці Ківерцівській, - пише Суспільне Волині.

Бак, наповнений відходами, лежав просто на проїжджій частині на пішохідному переході. Близько 6-ї ранку транспорту на дорозі майже не було, автомобілі об'їжджали перешкоду.

Екіпаж патрульних, які їхали повз, зупинились, аби зафіксувати це.


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Теги: сміття, благоустрій
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