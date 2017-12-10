Найкрасивіші місця Волині показали з висоти пташиного польоту





Відео зняла з висоти пташиного польоту команда студії Nebo.Lutsk.



Саме вони, власне, й оприлюднили ролик у мережі.



"Волинь - область на північному заході України. В цьому відео представлено найцікавіші, наймальовничіші місця Волинського краю!" - йдеться у дописі.





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