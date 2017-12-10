Найкрасивіші місця Волині показали з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 09:03
Мальовничі пейзажі Волині стали героями відеоролика.
Відео зняла з висоти пташиного польоту команда студії Nebo.Lutsk.
Саме вони, власне, й оприлюднили ролик у мережі.
"Волинь - область на північному заході України. В цьому відео представлено найцікавіші, наймальовничіші місця Волинського краю!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео зняла з висоти пташиного польоту команда студії Nebo.Lutsk.
Саме вони, власне, й оприлюднили ролик у мережі.
"Волинь - область на північному заході України. В цьому відео представлено найцікавіші, наймальовничіші місця Волинського краю!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Вінничині поліцейський вбив чоловіка
Сьогодні, 09:19
Найкрасивіші місця Волині показали з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 09:03
Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00
На Шацьких озерах – туристичний бум
Сьогодні, 08:40
У Луцьку невідомі перекинули сміттєвий бак на дорогу
Сьогодні, 08:15