На Волинь додатково надійдуть майже 50 мільйонів гривень медичної субвенції

Міністерство охорони здоров'я України виділило 49,1 мільйона гривень медичної субвенції на Волинь.Звернення обласної державної адміністрації Міністерством охорони здоров’я задоволено, – повідомили у прес-службі відділу інформаційної політики облдержадміністрації.Голова обласної державної адміністраціїнеодноразово звертався до Кабінету Міністрів України, Глави Уряду, Міністерств фінансів та охорони здоров’я України з проханням додаткового фінансування медичної субвенції для області, оскільки, незабезпеченість фінансовим ресурсом на виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я становить 43,3 млн. гривень.Окрім того, дефіцит коштів на відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на діабет складає 14,5 млн. грн. При потребі на цю мету майже 30 мільйонів гривень фактично з держбюджету було профінансовано лише половину. Відтак, за перше півріччя в області уже використано 75% річних бюджетних призначень на відшкодування вартості препаратів інсуліну.Врешті-решт, Міністерство охорони здоров’я поінформувало облдержадміністрацію про те, що для Волині обсяг медичної субвенції збільшили на 49,1 мільйонів гривень - для виплати заробітних плат та відшкодування вартості препаратів інсуліну. Однак, для цілковитого задоволення потреб області на зазначені цілі недофінансування усе ж становить майже 9 мільйонів гривень.Міністерство охорони здоров’я зазначає, що питання може частково вирішуватися за рахунок місцевих бюджетів.