На «Бандерштаті 2018» з'їли тонну морозива та випили 5000 літрів квасу
Сьогодні, 15:30
Підбили підсумки проведення фестивалю українського духу "Бандерштат 2018".
Про це повідомили в оргкомітеті дійства.
12 за ліком "Бандерштат" став наймасштабнішим за усі роки фестивалю. Близько 14000 осіб відвідали цьогорічне дійство.
10 країн – така географія "Бандерштату-2018". На фестивалі були гості з Білорусі, Польщі, Німеччини, Китаю, Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Австралії, Великобританії, Росії і, звісно, з України.
31 метр – довжина понтонного мосту, який встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.
593 учасники бойових дій побували на "Бандерштаті" безплатно.
4 ветерани УПА провели на фестивалі зустріч із молоддю.
63 гурти виступили на музичних сценах.
23 зустрічі відбулося на гутірковій та літературній сценах.
2000 наметів розмістилося у фестивальному кемпінгу.
111 942 квадратних метри – площа фестивальної території.
100 щасливчиків політали на повітряній кулі над "Бандерштатом".
2000 "бандерштатівців" взяли участь у патріотичному флешмобі FREE.
2 сертифікати на вікенд у Буковель ми вручили переможцям розіграшу з головної сцени.
60 точок продажу товарів було на традиційному ярмарку.
17 точок з їжею пригощали відвідувачів на BanderFoodFest.
1 тонна морозива “Лімо” прийшлася до смаку "бандерштатівцям".
2500 літрів води “Карпатська джерельна” і 5000 літрів квасу випили гості фестивалю.
37 команд з 30 міст України взяли участь у нічному квесті.
300 "бандерштатівців" долучилися до спортивних заходів фестивалю.
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Про це повідомили в оргкомітеті дійства.
12 за ліком "Бандерштат" став наймасштабнішим за усі роки фестивалю. Близько 14000 осіб відвідали цьогорічне дійство.
10 країн – така географія "Бандерштату-2018". На фестивалі були гості з Білорусі, Польщі, Німеччини, Китаю, Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Австралії, Великобританії, Росії і, звісно, з України.
31 метр – довжина понтонного мосту, який встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.
593 учасники бойових дій побували на "Бандерштаті" безплатно.
4 ветерани УПА провели на фестивалі зустріч із молоддю.
63 гурти виступили на музичних сценах.
23 зустрічі відбулося на гутірковій та літературній сценах.
2000 наметів розмістилося у фестивальному кемпінгу.
111 942 квадратних метри – площа фестивальної території.
100 щасливчиків політали на повітряній кулі над "Бандерштатом".
2000 "бандерштатівців" взяли участь у патріотичному флешмобі FREE.
2 сертифікати на вікенд у Буковель ми вручили переможцям розіграшу з головної сцени.
60 точок продажу товарів було на традиційному ярмарку.
17 точок з їжею пригощали відвідувачів на BanderFoodFest.
1 тонна морозива “Лімо” прийшлася до смаку "бандерштатівцям".
2500 літрів води “Карпатська джерельна” і 5000 літрів квасу випили гості фестивалю.
37 команд з 30 міст України взяли участь у нічному квесті.
300 "бандерштатівців" долучилися до спортивних заходів фестивалю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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