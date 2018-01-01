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На «Бандерштаті 2018» з'їли тонну морозива та випили 5000 літрів квасу

На «Бандерштаті 2018» з'їли тонну морозива та випили 5000 літрів квасу
Підбили підсумки проведення фестивалю українського духу "Бандерштат 2018".

Про це повідомили в оргкомітеті дійства.

12 за ліком "Бандерштат" став наймасштабнішим за усі роки фестивалю. Близько 14000 осіб відвідали цьогорічне дійство.

10 країн – така географія "Бандерштату-2018". На фестивалі були гості з Білорусі, Польщі, Німеччини, Китаю, Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Австралії, Великобританії, Росії і, звісно, з України.

31 метр – довжина понтонного мосту, який встановили, щоб можна було швидко дістатися на фестиваль із Центрального парку Луцька.

593 учасники бойових дій побували на "Бандерштаті" безплатно.

4 ветерани УПА провели на фестивалі зустріч із молоддю.

63 гурти виступили на музичних сценах.

23 зустрічі відбулося на гутірковій та літературній сценах.

2000 наметів розмістилося у фестивальному кемпінгу.

111 942 квадратних метри – площа фестивальної території.

100 щасливчиків політали на повітряній кулі над "Бандерштатом".

2000 "бандерштатівців" взяли участь у патріотичному флешмобі FREE.

2 сертифікати на вікенд у Буковель ми вручили переможцям розіграшу з головної сцени.

60 точок продажу товарів було на традиційному ярмарку.

17 точок з їжею пригощали відвідувачів на BanderFoodFest.

1 тонна морозива “Лімо” прийшлася до смаку "бандерштатівцям".

2500 літрів води “Карпатська джерельна” і 5000 літрів квасу випили гості фестивалю.

37 команд з 30 міст України взяли участь у нічному квесті.

300 "бандерштатівців" долучилися до спортивних заходів фестивалю.

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Теги: фестиваль Бандерштат
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