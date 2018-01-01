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У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим

У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим
Сотні лучан прийшли провести в останню путь військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Андрія Єлістратова, який загинув на Луганщині.

Скорботні заходи тривають 11 серпня.

Скорботний кортеж привіз до Луцька тіла загиблих в зоні проведення ООС Андрія Єлістратова та Сергія Цепуха. Попрощатися з Героями прийшли сотні лучан.

У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим


У нижньому храмі Свято-Троїцького собору відбулася служба за упокій душі Андрія Єлістратова. Після громадської панахиди люди рушили скорботної ходою центральною вулицею Луцька – проспектом Волі – до гімназії № 4. Перехожі ставали на коліна перед жалобною процесією, віддаючи шану загиблому Герою.

У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим


Звідси тіло загиблого бійця доправлять на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронять на Алеї почесних поховань.


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Теги: смерть, ООС, Волинь
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