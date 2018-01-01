У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим

Андрія Єлістратова, який загинув на Луганщині.



Скорботні заходи тривають 11 серпня.



Скорботний кортеж привіз до Луцька тіла загиблих в зоні проведення ООС Андрія Єлістратова та Сергія Цепуха. Попрощатися з Героями прийшли сотні лучан.







У нижньому храмі Свято-Троїцького собору відбулася служба за упокій душі Андрія Єлістратова. Після громадської панахиди люди рушили скорботної ходою центральною вулицею Луцька – проспектом Волі – до гімназії № 4. Перехожі ставали на коліна перед жалобною процесією, віддаючи шану загиблому Герою.







Звідси тіло загиблого бійця доправлять на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронять на Алеї почесних поховань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні лучан прийшли провести в останню путь військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув на Луганщині.Скорботні заходи тривають 11 серпня.Скорботний кортежтіла загиблих в зоні проведення ООС Андрія Єлістратова та. Попрощатися з Героями прийшли сотні лучан.У нижньому храмі Свято-Троїцького собору відбулася служба за упокій душі Андрія Єлістратова. Після громадської панахиди люди рушили скорботної ходою центральною вулицею Луцька – проспектом Волі – до гімназії № 4. Перехожі ставали на коліна перед жалобною процесією, віддаючи шану загиблому Герою.Звідси тіло загиблого бійця доправлять на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронять на Алеї почесних поховань.

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