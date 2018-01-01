У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим
Сьогодні, 14:02
Сотні лучан прийшли провести в останню путь військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Андрія Єлістратова, який загинув на Луганщині.
Скорботні заходи тривають 11 серпня.
Скорботний кортеж привіз до Луцька тіла загиблих в зоні проведення ООС Андрія Єлістратова та Сергія Цепуха. Попрощатися з Героями прийшли сотні лучан.
У нижньому храмі Свято-Троїцького собору відбулася служба за упокій душі Андрія Єлістратова. Після громадської панахиди люди рушили скорботної ходою центральною вулицею Луцька – проспектом Волі – до гімназії № 4. Перехожі ставали на коліна перед жалобною процесією, віддаючи шану загиблому Герою.
Звідси тіло загиблого бійця доправлять на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронять на Алеї почесних поховань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Скорботні заходи тривають 11 серпня.
Скорботний кортеж привіз до Луцька тіла загиблих в зоні проведення ООС Андрія Єлістратова та Сергія Цепуха. Попрощатися з Героями прийшли сотні лучан.
У нижньому храмі Свято-Троїцького собору відбулася служба за упокій душі Андрія Єлістратова. Після громадської панахиди люди рушили скорботної ходою центральною вулицею Луцька – проспектом Волі – до гімназії № 4. Перехожі ставали на коліна перед жалобною процесією, віддаючи шану загиблому Герою.
Звідси тіло загиблого бійця доправлять на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронять на Алеї почесних поховань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим
Сьогодні, 14:02
На Волині розшукують зниклого чоловіка
Сьогодні, 13:42
Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського
Сьогодні, 13:01
Тиха краса: милі фото світанку на Світязі
Сьогодні, 12:52