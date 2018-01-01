Луцька лікарня витратить 5 мільйонів на рентген
Сьогодні, 18:09
Луцька міська клінічна лікарня має намір купити мобільну рентген-систему і рентген-лабораторію для оцифровування знімків.
Лікарня оголосила відкриті торги на закупівлю ціього обладнання через електронну систему «Prozorro», - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
У рамках першого лоту планують придбати мобільну рентген-систему типу С-дуга очікуваною вартістю 2,35 мільйона гривень.
Таке обладнанян купуть, аби проводити дослідження в ортопедії та травматології, урології та гінекології.
До комплектації повинні входити мобільна рентген система типу С-дуга, робоча станція, два комплекти рентгензахисного одягу та стіл операційний з гідромеханічним приводом.
Також закуповують рентгенівську діагностичну мобільну систему з пристроєм для оцифровування рентгенівських знімків очікуваною вартістю 2,65 мільйона гривень. Йдеться про пересувну рентгенівську діагностичну систему для проведення рентгенографічних досліджень в палатних умовах.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 вересня. Аукціон розпочнеться 8 жовтня, обладнання очікують отримати до 31 грудня.
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Лікарня оголосила відкриті торги на закупівлю ціього обладнання через електронну систему «Prozorro», - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
У рамках першого лоту планують придбати мобільну рентген-систему типу С-дуга очікуваною вартістю 2,35 мільйона гривень.
Таке обладнанян купуть, аби проводити дослідження в ортопедії та травматології, урології та гінекології.
До комплектації повинні входити мобільна рентген система типу С-дуга, робоча станція, два комплекти рентгензахисного одягу та стіл операційний з гідромеханічним приводом.
Також закуповують рентгенівську діагностичну мобільну систему з пристроєм для оцифровування рентгенівських знімків очікуваною вартістю 2,65 мільйона гривень. Йдеться про пересувну рентгенівську діагностичну систему для проведення рентгенографічних досліджень в палатних умовах.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 вересня. Аукціон розпочнеться 8 жовтня, обладнання очікують отримати до 31 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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