«Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція





Про це повідомляє



Нагадаємо, що днями у соцмережі



Цей конфлікт вивчали в ОДА і після того з’явилося повідомлення, що мама хлопчика та перевізник дійшли згоди.



Однак, жінка вимагає покарання для водія. Зокрема вона вже звернулася до правоохоронних органів.



«Я маю до нього великі претензії, бо ніхто не давав йому права так розмовляти з пасажирами та ще й при дитині. І моя заява в поліції лежить. Думаю, вони розберуться з цим прикрим інцидентом справедливо. А ще я б дуже хотіла, щоб водій прийшов до нас і просто сказав «вибачте».



Ця ситуація хай стане прикладом, як не можна поводитися з людьми, а тим більше з дітьми з особливими потребами. Претензій я не маю до власника маршруту, адже розумію, що він не може відповідати за всіх своїх працівників та за їхні висловлювання та дії. Але, на мою думку, наших водіїв варто вчити культури поведінки й спілкування із пасажирами», – додала вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині історія навколо інциденту, коли водій маршрутки вигнав хлопчика з інвалідністю, отримала продовження.Про це повідомляє Район. Рожище Нагадаємо, що днями у соцмережі з′явилася інформація про те, що водій вигнав із автобуса хлопчика, який із народження має інвалідність, та його супровідника.Цей конфлікт вивчали в ОДА і після того з’явилося повідомлення, що мама хлопчика та перевізникОднак, жінка вимагає покарання для водія. Зокрема вона вже звернулася до правоохоронних органів.«Я маю до нього великі претензії, бо ніхто не давав йому права так розмовляти з пасажирами та ще й при дитині. І моя заява в поліції лежить. Думаю, вони розберуться з цим прикрим інцидентом справедливо. А ще я б дуже хотіла, щоб водій прийшов до нас і просто сказав «вибачте».Ця ситуація хай стане прикладом, як не можна поводитися з людьми, а тим більше з дітьми з особливими потребами. Претензій я не маю до власника маршруту, адже розумію, що він не може відповідати за всіх своїх працівників та за їхні висловлювання та дії. Але, на мою думку, наших водіїв варто вчити культури поведінки й спілкування із пасажирами», – додала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію