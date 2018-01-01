У луцькому дворі – сморід через гори сміття та пластику
Сьогодні, 13:25
У Луцьку скаржаться на несвоєчасний вивіз сміття з двору на вулиці Євгена Коновальця, 1а.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Андрій Білан.
"Вже декілька днів по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору пет-пляшок. Прохання відреагувати на дану проблему та вирішити у короткий термін. Так як на дворі літо і люди втомились ловити "аромати" сміття", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Андрій Білан.
"Вже декілька днів по вулиці Євгена Коновальця поряд з контейнерами скупчилось сміття, яке не вивозять, а також переповнені контейнери для збору пет-пляшок. Прохання відреагувати на дану проблему та вирішити у короткий термін. Так як на дворі літо і люди втомились ловити "аромати" сміття", - йдеться у повідомленні.
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