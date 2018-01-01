У Луцьку перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку поліцейські перекрили вулицю Богдана Хмельницького.Як стало відомо 12 серпня, Луцьку міську раду пікетуватимуть атовці.Зазначають, що перекрили усі вулиці, які прилягають до Богдана Хмельницького. Пропускають лише місцевих мешканців та відповідні служби.Від Волинського окружного адміністративного суду до Будинку вчителя – «тягучка».Вони зібралися, тому що 5 мільйонів гривень, які раніше виділили на реабілітаційний центр для військових, хочуть перекинути на школу №27, щоб встигнути відкрити останню до 1 вересня.Станом на 9:21 рух по вулиці Богдана Хмельницького відновлений.