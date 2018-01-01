У Луцьку перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:18
У Луцьку поліцейські перекрили вулицю Богдана Хмельницького.
Як стало відомо 12 серпня, Луцьку міську раду пікетуватимуть атовці.
Зазначають, що перекрили усі вулиці, які прилягають до Богдана Хмельницького. Пропускають лише місцевих мешканців та відповідні служби.
Від Волинського окружного адміністративного суду до Будинку вчителя – «тягучка».
Вони зібралися, тому що 5 мільйонів гривень, які раніше виділили на реабілітаційний центр для військових, хочуть перекинути на школу №27, щоб встигнути відкрити останню до 1 вересня.
Станом на 9:21 рух по вулиці Богдана Хмельницького відновлений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як стало відомо 12 серпня, Луцьку міську раду пікетуватимуть атовці.
Зазначають, що перекрили усі вулиці, які прилягають до Богдана Хмельницького. Пропускають лише місцевих мешканців та відповідні служби.
Від Волинського окружного адміністративного суду до Будинку вчителя – «тягучка».
Вони зібралися, тому що 5 мільйонів гривень, які раніше виділили на реабілітаційний центр для військових, хочуть перекинути на школу №27, щоб встигнути відкрити останню до 1 вересня.
Станом на 9:21 рух по вулиці Богдана Хмельницького відновлений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
У Луцьку перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:18
У Луцьку від гарячої води відключили два будинки
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:00
Волинянин захистив лебедя від браконьєрів
Сьогодні, 08:44
А дiтки хай собi, то таке...
Бо ми - герoi....