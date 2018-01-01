У Луцьку маршрутка №16 не дотримується графіка





Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.



За словами чоловіка, останній місяць автобуси маршруту №16 зовсім не дотримуються графіка.



"Вранці з 7.00 до 8.00 їде всього 2 рейси замість 5. Інтервал понад 30 хв. Через це неможливо спланувати свій час, оскільки розраховуєш та його наявність. Прошу перевірити та проконтролювати", - йдеться у повідомленні чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на недотримання графіка маршруткою №16.Про це на платформі "Відкрите місто" написавЗа словами чоловіка, останній місяць автобуси маршруту №16 зовсім не дотримуються графіка."Вранці з 7.00 до 8.00 їде всього 2 рейси замість 5. Інтервал понад 30 хв. Через це неможливо спланувати свій час, оскільки розраховуєш та його наявність. Прошу перевірити та проконтролювати", - йдеться у повідомленні чоловіка.

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