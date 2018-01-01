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У Луцьку маршрутка №16 не дотримується графіка

У Луцьку маршрутка №16 не дотримується графіка
У Луцьку скаржаться на недотримання графіка маршруткою №16.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.

За словами чоловіка, останній місяць автобуси маршруту №16 зовсім не дотримуються графіка.

"Вранці з 7.00 до 8.00 їде всього 2 рейси замість 5. Інтервал понад 30 хв. Через це неможливо спланувати свій час, оскільки розраховуєш та його наявність. Прошу перевірити та проконтролювати", - йдеться у повідомленні чоловіка.

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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Коментарі 1
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Всі маршрути не дотримуються, 12 їздить як їм задумається, а на вихідних маршрутку на Володимерську взагалі треба годинами ждати, а під вечір взагалі немає маршруток, за що ви 5 грн берете
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