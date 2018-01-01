Не вистачає трампліна для стрибків у воду: в луцькому парку – небезпечний міст. ФОТО

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки не огорожений міст.Про це на своїй сторінці у Facebook написала«Прийшли в четвер в парк імені Лесі Українки побігати з малим на біговелі.Ну і наткнулась на одну з небезпек - на півкруглому містку біля входу в зоопарк була відсутня огорожа. Тобто перила є - вище голови дитини, а огорожі нема, не вистачає лише трампліна для ефектних стрибків в воду. Видно, що проводиться реконструкція, і огорожу спиляли, а прохід на міст не перекрили», - пише жінка.«Як людина соціальновідповідальна, я подзвонила на гарячу лінію міста, де мене довго випитували, шо на мою думку треба зробити з містком, бо слів «убезпечити для пішоходів» їм було мало. Окрім того номер зареєстрованого звернення не дали, мотивуваши тим, шо «програма реєструє їх зранку, зранку подзвоніть, спитаєте».Зранку, звісно ж, мені такої інформації не надали, і хто відповідальний за цю ділянку роботи - теж. Сказали «Управління жкг, відділ благоустрою». Ну і термін виконання - 7 днів. Тобто тиждень собі падайте, люди дорогенькі», - пише Ярослава Колодій.Вона розповіла, що її направили до КП «Парки та сквери м. Луцька», де теж їй не змогли допомогти.«І от сьогодні, в понеділок (13 серпня, - ред.), приходимо ми з малим до мосту і бачимо на ньому таку стрічку, яка ніби має когось убезпечити. Міст не перекритий, просто натягнута стрічка, яку мій малий скоріше розцінить як фінішну, яку треба перервати», - зазначає жінка.