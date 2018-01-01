У Світязі знайшли труп чоловіка
Сьогодні, 16:35
В озері Світязь втопився житель міста Рівне.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, поліцейським надійшло повідомлення зі Служби надзвичайних ситуацій про те, що 12 серпня о 17:30 в с. Світязь працівниками рятувальної служби виявлено труп чоловічої статі з ознаками утоплення.
Виявилося, що зі сторони центрального пляжу с. Світязь під час купання на глибині близько 2,5 м. на відстані 400 метрів від берега втопився житель м. Рівне, 1990 року народження.
При поверхневому огляді трупа поліція слідів насильницької смерті не виявила.
Тіло направлено в бюро судово-медичної експертизи, матеріали внесено до ЄРДР, проводиться додаткова перевірка.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, поліцейським надійшло повідомлення зі Служби надзвичайних ситуацій про те, що 12 серпня о 17:30 в с. Світязь працівниками рятувальної служби виявлено труп чоловічої статі з ознаками утоплення.
Виявилося, що зі сторони центрального пляжу с. Світязь під час купання на глибині близько 2,5 м. на відстані 400 метрів від берега втопився житель м. Рівне, 1990 року народження.
При поверхневому огляді трупа поліція слідів насильницької смерті не виявила.
Тіло направлено в бюро судово-медичної експертизи, матеріали внесено до ЄРДР, проводиться додаткова перевірка.
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