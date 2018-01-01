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Два десятки волинських сіл можуть залишитись без газу

Два десятки волинських сіл можуть залишитись без газу
15 серпня можливе припинення газопостачання на газорозподільній станції в с.Дерно Ківерцівського району. У зв'язку з цим, у 20-ти селах може тимчасово зникнути газ.

Без газу залишиться 2340 абонентів, - повідомили у прес-службі "ПАТ "Волиньгаз".

Так, 15 серпня з 9:00 до 16 серпня 17:00 можливе припинення подачі газу для абонентів таких населених пунктів:

смт. Олика – 518 споживачів;
с. Дерно – 443 споживачів.;
с. Пальче – 85 споживачів.;
с. Котів – 67 споживачів.;
с. Покашів – 136 споживачів.;
с. Хорлупи – 125 споживачів.;
с. Ставок – 67 споживачів.;
с. Одеради – 64 споживачів.;
с. Хром’яків – 22 споживачів.;
с. Залісоче – 112 споживачів.;
с. Гор’янівка – 71 споживачів.;
с. Дідичі – 136 споживачів.;
с. Путилівка – 17 споживачів.;
с. Мощаниця – 39 споживачів.;
с. Ромашківка – 46 споживачів.;
с. Жорнище – 156 споживачів.;
с. Чемирин – 75 споживачів.;
с. Носовичі – 37 споживачів.;
с. Мительне – 66 споживачів.;
с. Личани – 58 споживачів.

Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 16 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, ремонт
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