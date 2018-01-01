Два десятки волинських сіл можуть залишитись без газу





Без газу залишиться 2340 абонентів, - повідомили у прес-службі "ПАТ "Волиньгаз".



Так, 15 серпня з 9:00 до 16 серпня 17:00 можливе припинення подачі газу для абонентів таких населених пунктів:



смт. Олика – 518 споживачів;

с. Дерно – 443 споживачів.;

с. Пальче – 85 споживачів.;

с. Котів – 67 споживачів.;

с. Покашів – 136 споживачів.;

с. Хорлупи – 125 споживачів.;

с. Ставок – 67 споживачів.;

с. Одеради – 64 споживачів.;

с. Хром’яків – 22 споживачів.;

с. Залісоче – 112 споживачів.;

с. Гор’янівка – 71 споживачів.;

с. Дідичі – 136 споживачів.;

с. Путилівка – 17 споживачів.;

с. Мощаниця – 39 споживачів.;

с. Ромашківка – 46 споживачів.;

с. Жорнище – 156 споживачів.;

с. Чемирин – 75 споживачів.;

с. Носовичі – 37 споживачів.;

с. Мительне – 66 споживачів.;

с. Личани – 58 споживачів.



Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 16 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 серпня можливе припинення газопостачання на газорозподільній станції в с.Дерно Ківерцівського району. У зв'язку з цим, у 20-ти селах може тимчасово зникнути газ.Без газу залишиться 2340 абонентів, - повідомили у прес-службі "ПАТ "Волиньгаз".Так, 15 серпня з 9:00 до 16 серпня 17:00 можливе припинення подачі газу для абонентів таких населених пунктів:смт. Олика – 518 споживачів;с. Дерно – 443 споживачів.;с. Пальче – 85 споживачів.;с. Котів – 67 споживачів.;с. Покашів – 136 споживачів.;с. Хорлупи – 125 споживачів.;с. Ставок – 67 споживачів.;с. Одеради – 64 споживачів.;с. Хром’яків – 22 споживачів.;с. Залісоче – 112 споживачів.;с. Гор’янівка – 71 споживачів.;с. Дідичі – 136 споживачів.;с. Путилівка – 17 споживачів.;с. Мощаниця – 39 споживачів.;с. Ромашківка – 46 споживачів.;с. Жорнище – 156 споживачів.;с. Чемирин – 75 споживачів.;с. Носовичі – 37 споживачів.;с. Мительне – 66 споживачів.;с. Личани – 58 споживачів.Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 16 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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