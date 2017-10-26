Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО





Про це пише



Під час монтажних робіт обвалився грунт і 21-річного чоловіка засипало піском.



Коли медики “швидкої” прибули на місце, то чоловік був мертвим.



Більше інформації згодом.





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