вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО

Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО
У Луцьку на будівництві житлового комплексу загинув чоловік.

Про це пише Суспільне Волині.

Під час монтажних робіт обвалився грунт і 21-річного чоловіка засипало піском.

Коли медики “швидкої” прибули на місце, то чоловік був мертвим.

Більше інформації згодом.

Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО
Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО
Сьогодні, 16:19
Коли у Володимирі діти підуть до школи
Сьогодні, 16:01
У луцькому кафе під час застілля отруїлися гості
Сьогодні, 15:55
Дешеві яйця і дорогий алкоголь: як у липні змінилися ціни на Волині
Сьогодні, 15:36
В Італії обвалився автомобільний міст: десятки загиблих
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
На будівництві під Києвом загинув чоловік На будівництві під Києвом загинув чоловік
10 травень, 14:17
На Волині на будівництві загинув чоловік На Волині на будівництві загинув чоловік
26 жовтень, 2017, 18:03
У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану
13 серпень, 19:33
У Світязі знайшли труп чоловіка У Світязі знайшли труп чоловіка
13 серпень, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
13 серпень, 10:39
 1
Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
Коли у Володимирі діти підуть до школи
Сьогодні, 16:01
 0
У луцькому кафе під час застілля отруїлися гості
Сьогодні, 15:55
 0
Дешеві яйця і дорогий алкоголь: як у липні змінилися ціни на Волині
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8