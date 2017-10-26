Смерть на будівництві: у Луцьку чоловіка засипало піском. ФОТО
Сьогодні, 16:19
У Луцьку на будівництві житлового комплексу загинув чоловік.
Про це пише Суспільне Волині.
Під час монтажних робіт обвалився грунт і 21-річного чоловіка засипало піском.
Коли медики “швидкої” прибули на місце, то чоловік був мертвим.
Більше інформації згодом.
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Про це пише Суспільне Волині.
Під час монтажних робіт обвалився грунт і 21-річного чоловіка засипало піском.
Коли медики “швидкої” прибули на місце, то чоловік був мертвим.
Більше інформації згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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