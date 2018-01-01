Лучанка, яка виховала 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
Сьогодні, 10:17
Лучанку рекомендували до відзначення почесним званням «Мати-героїня».
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендували для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» мешканку міста Луцька Ольгу Христич, яка народила та виховала п’ятьох дітей, серед них – дитина з інвалідністю.
Департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради доручили підготувати відповідні документи про представлення до нагороди та направити їх Волинській обласній державній адміністрації для подальшого вирішення питання.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендували для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» мешканку міста Луцька Ольгу Христич, яка народила та виховала п’ятьох дітей, серед них – дитина з інвалідністю.
Департаменту сім’ї, молоді та спорту міської ради доручили підготувати відповідні документи про представлення до нагороди та направити їх Волинській обласній державній адміністрації для подальшого вирішення питання.
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