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На Волині в аварії постраждав велосипедист

На Волині в аварії постраждав велосипедист
У селі Поворськ Ковельського району трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Так, 28-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Минск», зіткнувся із 34-річним велосипедистом, - інформує ГУНП у Волинській області.

Відтак, велосипедиста госпіталізували.

Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Брестській під колеса Opel потрапила пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

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Теги: аварія, велосипедист
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