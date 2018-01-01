На Волині в аварії постраждав велосипедист
Сьогодні, 17:50
У селі Поворськ Ковельського району трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Так, 28-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Минск», зіткнувся із 34-річним велосипедистом, - інформує ГУНП у Волинській області.
Відтак, велосипедиста госпіталізували.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Брестській під колеса Opel потрапила пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.
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Так, 28-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Минск», зіткнувся із 34-річним велосипедистом, - інформує ГУНП у Волинській області.
Відтак, велосипедиста госпіталізували.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Брестській під колеса Opel потрапила пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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