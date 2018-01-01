Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити





Лікарі в Генуї, які доглядають за постраждалою внаслідок обвалу автомобільного мосту українкою Наталією Єліною, заявляють, що після перелому хребта вона ходитиме, - пише



За словами завідувача відділу реанімації лікарні Сан-Мартіно Анджело Гратарола, жінка вже пережила дві операції.



"Пацієнтку вчора прооперували, у неї переломи хребта та щиколотки, вона при тямі. Зараз її життю нічого не загрожує. Поспішних прогнозів щодо її одужання ми не робимо, декілька днів ми спостерігатимемо за станом здоров'я. Після двох операцій стан жінки стабільний. Однак, процес реабілітації буде досить довгим. Після курсу реабілітації, пацієнтка безумовно ходитиме", - розповів лікар.



Що стосується її чоловіка – громадянина Молдови Євгена Бабіна, то в нього лікарі діагностували травми шиї, йому провели операцію і наразі вирішують, чи потрібна ще одна.



Він також зазначив, що лікарня дозволить спілкуватися із пацієнтами через 72 години, наразі до них нікого не пускають.



Нагадаємо, 14 серпня близько 11:30 за місцевим часом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка разом із чоловіком – громадянином Молдови – постраждали під час обвалу автомобільного моста в Італії.Лікарі в Генуї, які доглядають за постраждалою внаслідок обвалу автомобільного мосту українкою, заявляють, що після перелому хребта вона ходитиме, - пише ТСН За словами завідувача відділу реанімації лікарні Сан-Мартіно, жінка вже пережила дві операції."Пацієнтку вчора прооперували, у неї переломи хребта та щиколотки, вона при тямі. Зараз її життю нічого не загрожує. Поспішних прогнозів щодо її одужання ми не робимо, декілька днів ми спостерігатимемо за станом здоров'я. Після двох операцій стан жінки стабільний. Однак, процес реабілітації буде досить довгим. Після курсу реабілітації, пацієнтка безумовно ходитиме", - розповів лікар.Що стосується її чоловіка – громадянина Молдови Євгена Бабіна, то в нього лікарі діагностували травми шиї, йому провели операцію і наразі вирішують, чи потрібна ще одна.Він також зазначив, що лікарня дозволить спілкуватися із пацієнтами через 72 години, наразі до них нікого не пускають.Нагадаємо, 14 серпня близько 11:30 за місцевим часом стався обвал мосту Понте-Моранді (або віадуку Польчевера) в той час, коли ним рухались автомобілі . Обвалилась центральна частина споруди, яка перебувала на висоті 200 метрів над землею. В результаті обвалу під уламками опинились безліч автомобілів, загальна кількість жертв наразі становить 39 осіб. До ліквідації трагедії італійці залучили багато техніки, 200 рятувальників, і десятки собак.

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