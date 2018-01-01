вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити

Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити
Українка разом із чоловіком – громадянином Молдови – постраждали під час обвалу автомобільного моста в Італії.

Лікарі в Генуї, які доглядають за постраждалою внаслідок обвалу автомобільного мосту українкою Наталією Єліною, заявляють, що після перелому хребта вона ходитиме, - пише ТСН.

За словами завідувача відділу реанімації лікарні Сан-Мартіно Анджело Гратарола, жінка вже пережила дві операції.

"Пацієнтку вчора прооперували, у неї переломи хребта та щиколотки, вона при тямі. Зараз її життю нічого не загрожує. Поспішних прогнозів щодо її одужання ми не робимо, декілька днів ми спостерігатимемо за станом здоров'я. Після двох операцій стан жінки стабільний. Однак, процес реабілітації буде досить довгим. Після курсу реабілітації, пацієнтка безумовно ходитиме", - розповів лікар.

Що стосується її чоловіка – громадянина Молдови Євгена Бабіна, то в нього лікарі діагностували травми шиї, йому провели операцію і наразі вирішують, чи потрібна ще одна.

Він також зазначив, що лікарня дозволить спілкуватися із пацієнтами через 72 години, наразі до них нікого не пускають.

Нагадаємо, 14 серпня близько 11:30 за місцевим часом стався обвал мосту Понте-Моранді (або віадуку Польчевера) в той час, коли ним рухались автомобілі. Обвалилась центральна частина споруди, яка перебувала на висоті 200 метрів над землею. В результаті обвалу під уламками опинились безліч автомобілів, загальна кількість жертв наразі становить 39 осіб. До ліквідації трагедії італійці залучили багато техніки, 200 рятувальників, і десятки собак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Генуя, Італія, міст, обвал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити
Сьогодні, 11:18
Волинян попереджають про сильні зливи
Сьогодні, 11:05
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
На Волині масово ріжуть свиней через підозру африканської чуми
Сьогодні, 10:40
У одній волинській школі до 1 вересня не встигають закінчити ремонт. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
Обвал мосту в Італії: загинуло 35 людей. ВІДЕО Обвал мосту в Італії: загинуло 35 людей. ВІДЕО
15 серпень, 11:16
В Італії обвалився автомобільний міст: десятки загиблих В Італії обвалився автомобільний міст: десятки загиблих
14 серпень, 15:30
Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці Під час обвалу мосту в Генуї постраждали українці
15 серпень, 16:22
У Червонограді обвалився міст з людьми У Червонограді обвалився міст з людьми
09 квітень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
15 серпень, 15:22
 1
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
15 серпень, 14:52
 1
Після перелому хребта постраждала в Генуї українка буде ходити
Сьогодні, 11:18
 0
Волинян попереджають про сильні зливи
Сьогодні, 11:05
 0
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8