Куди піти на вихідні у Луцьку: 17-19 серпня
Сьогодні, 11:00
Літо уже підходить до свого логічного завершення, слід добряче відпочити перед тим, як прийде похмура осінь.
Ці вихідні будуть доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 17 серпня
Подія: Акустичний вечір до 50-річчя Андрія Кузьменка
Тип заходу: акустичний вечір
Місце: «СітіПарк»
Початок: 20:00
Що обіцяють: 17 серпня свій 50-тий день народження міг би святкувати український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.
Громадянський Рух "СВІДОМІ" щиро запрошує усіх лучан та гостей міста на акустичний вечір до 50-ї річниці з дня народження Андрія Кузьменка (Кузьми). Тепла атмосфера, жива музика, приємні емоції. Формат вільного мікрофона дає можливість кожному виступити на імпровізованій сцені. Саме тому діставайте свої пледи, каремати, повторюйте слова пісень і обов'язково долучайтесь!
Субота, 18 серпня
Подія: «Міжнародний фестиваль каліграфії, шрифту і книги «Простір літер»
Тип заходу: фестиваль
Місце: Луцький замок, локації міста
Початок: 12:00
Що обіцяють: Фестиваль включає в себе серію подій, пов'язаних з мистецтвом каліграфії, шрифтовим та книжковим дизайном. Доповіді та презентації, зустрічі та обговорення, розписи великих холстів, стін та інші каліграфічні експерименти, а ще ‒ жива музика, майстер-класи, виставки та ярмарок з сувенірною продукцією від різних виробників, ‒ це коротко про програму фестивалю.
Подія: «ADEKVATна тусовка»
Тип заходу: вечірка
Місце: Нічний клуб «Hollywood» (вул.Євгена Сверстюка, 1)Початок: 22:00
Що обіцяють: «Приходь сам та бери друзів! Будемо танцювати до ранку!» Довідки за телефоном (050) 806-05-05.
17-19 серпня. КІНО
Фільм: Аксель
Жанр: фантастика
Місце: «Premier City»
Початок: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Про що фільм?
Підліток Майлз випадково знаходить високотехнологічного військового робопса на ім'я A-X-L. Наділений просунутим штучним інтелектом і добрим собачим серцем, пес моментально прив'язується до Майлзу задля більшого гніву вчених, які створили металевого звіра. Бажаючи захистити кращого друга людини, Майлз за підтримки меткої дівчини Сари вирішує виступити проти військових.
Фільм: Патрік
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:00, 16:00, 19:00
Про що фільм?
Сара ніяк не може привести своє життя до ладу: кар'єра не складається, особисте життя повне розчарувань, а батьки ставляться зі зневагою. Останнє, що їй зараз потрібно - це розпещений і примхливий мопс на ім'я Патрік, який буквально вривається в життя бідної дівчини. Але якщо люди не змогли стати для Сари друзями, може, це вийде у собаки?
Фільм: Гірська жінка: на війні
Жанр: драма, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:00
Про що фільм?
50-річна Хатла оголошує війну місцевому алюмінієвому заводу, який загрожує екології. Вона ризикує всім, щоб захистити ісландські передгір'я – але ситуація змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота.
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Ці вихідні будуть доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 17 серпня
Подія: Акустичний вечір до 50-річчя Андрія Кузьменка
Тип заходу: акустичний вечір
Місце: «СітіПарк»
Початок: 20:00
Що обіцяють: 17 серпня свій 50-тий день народження міг би святкувати український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.
Громадянський Рух "СВІДОМІ" щиро запрошує усіх лучан та гостей міста на акустичний вечір до 50-ї річниці з дня народження Андрія Кузьменка (Кузьми). Тепла атмосфера, жива музика, приємні емоції. Формат вільного мікрофона дає можливість кожному виступити на імпровізованій сцені. Саме тому діставайте свої пледи, каремати, повторюйте слова пісень і обов'язково долучайтесь!
Субота, 18 серпня
Подія: «Міжнародний фестиваль каліграфії, шрифту і книги «Простір літер»
Тип заходу: фестиваль
Місце: Луцький замок, локації міста
Початок: 12:00
Що обіцяють: Фестиваль включає в себе серію подій, пов'язаних з мистецтвом каліграфії, шрифтовим та книжковим дизайном. Доповіді та презентації, зустрічі та обговорення, розписи великих холстів, стін та інші каліграфічні експерименти, а ще ‒ жива музика, майстер-класи, виставки та ярмарок з сувенірною продукцією від різних виробників, ‒ це коротко про програму фестивалю.
Подія: «ADEKVATна тусовка»
Тип заходу: вечірка
Місце: Нічний клуб «Hollywood» (вул.Євгена Сверстюка, 1)Початок: 22:00
Що обіцяють: «Приходь сам та бери друзів! Будемо танцювати до ранку!» Довідки за телефоном (050) 806-05-05.
17-19 серпня. КІНО
Фільм: Аксель
Жанр: фантастика
Місце: «Premier City»
Початок: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Про що фільм?
Підліток Майлз випадково знаходить високотехнологічного військового робопса на ім'я A-X-L. Наділений просунутим штучним інтелектом і добрим собачим серцем, пес моментально прив'язується до Майлзу задля більшого гніву вчених, які створили металевого звіра. Бажаючи захистити кращого друга людини, Майлз за підтримки меткої дівчини Сари вирішує виступити проти військових.
Фільм: Патрік
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:00, 16:00, 19:00
Про що фільм?
Сара ніяк не може привести своє життя до ладу: кар'єра не складається, особисте життя повне розчарувань, а батьки ставляться зі зневагою. Останнє, що їй зараз потрібно - це розпещений і примхливий мопс на ім'я Патрік, який буквально вривається в життя бідної дівчини. Але якщо люди не змогли стати для Сари друзями, може, це вийде у собаки?
Фільм: Гірська жінка: на війні
Жанр: драма, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:00
Про що фільм?
50-річна Хатла оголошує війну місцевому алюмінієвому заводу, який загрожує екології. Вона ризикує всім, щоб захистити ісландські передгір'я – але ситуація змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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