Куди піти на вихідні у Луцьку: 17-19 серпня

Літо уже підходить до свого логічного завершення, слід добряче відпочити перед тим, як прийде похмура осінь.Ці вихідні будуть доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: акустичний вечірМісце: «СітіПарк»Початок: 20:00Що обіцяють: 17 серпня свій 50-тий день народження міг би святкувати український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.Громадянський Рух "СВІДОМІ" щиро запрошує усіх лучан та гостей міста на акустичний вечір до 50-ї річниці з дня народження Андрія Кузьменка (Кузьми). Тепла атмосфера, жива музика, приємні емоції. Формат вільного мікрофона дає можливість кожному виступити на імпровізованій сцені. Саме тому діставайте свої пледи, каремати, повторюйте слова пісень і обов'язково долучайтесь!Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Луцький замок, локації містаПочаток: 12:00Що обіцяють: Фестиваль включає в себе серію подій, пов'язаних з мистецтвом каліграфії, шрифтовим та книжковим дизайном. Доповіді та презентації, зустрічі та обговорення, розписи великих холстів, стін та інші каліграфічні експерименти, а ще ‒ жива музика, майстер-класи, виставки та ярмарок з сувенірною продукцією від різних виробників, ‒ це коротко про програму фестивалю.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: Нічний клуб «Hollywood» (вул.Євгена Сверстюка, 1)Початок: 22:00Що обіцяють: «Приходь сам та бери друзів! Будемо танцювати до ранку!» Довідки за телефоном (050) 806-05-05.Фільм:Жанр: фантастикаМісце: «Premier City»Початок: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00Про що фільм?Підліток Майлз випадково знаходить високотехнологічного військового робопса на ім'я A-X-L. Наділений просунутим штучним інтелектом і добрим собачим серцем, пес моментально прив'язується до Майлзу задля більшого гніву вчених, які створили металевого звіра. Бажаючи захистити кращого друга людини, Майлз за підтримки меткої дівчини Сари вирішує виступити проти військових.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:00, 16:00, 19:00Про що фільм?Сара ніяк не може привести своє життя до ладу: кар'єра не складається, особисте життя повне розчарувань, а батьки ставляться зі зневагою. Останнє, що їй зараз потрібно - це розпещений і примхливий мопс на ім'я Патрік, який буквально вривається в життя бідної дівчини. Але якщо люди не змогли стати для Сари друзями, може, це вийде у собаки?Фільм:Жанр: драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:00Про що фільм?50-річна Хатла оголошує війну місцевому алюмінієвому заводу, який загрожує екології. Вона ризикує всім, щоб захистити ісландські передгір'я – але ситуація змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота.