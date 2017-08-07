На Волині виявили небезпечний бур'ян
Сьогодні, 18:10
На Волині біля річки Прип'ять виявили злісний карантинний бур’ян амброзія полинолиста.
Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.
Цей бур’ян є шкідливим як для сільськогосподарських культур, він висушує і виснажує ґрунти, а при великому забур’яненні приводить до загибелі сільськогосподарських культур.
Для здоров’я людини – це алерген. У період цвітіння, з середини липня і до морозів, квітковий пилок, потрапляючи у дихальні шляхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру та призводить до приступів бронхіальної астми.
"Працівники Ратнівського управління провели хімічну обробку відкосів магістрального каналу протяжністю 1 кілометр і ця робота буде продовжуватись по мірі його виявлення. Крім того працівники проводять роз’яснювальну роботу з місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.
Цей бур’ян є шкідливим як для сільськогосподарських культур, він висушує і виснажує ґрунти, а при великому забур’яненні приводить до загибелі сільськогосподарських культур.
Для здоров’я людини – це алерген. У період цвітіння, з середини липня і до морозів, квітковий пилок, потрапляючи у дихальні шляхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру та призводить до приступів бронхіальної астми.
"Працівники Ратнівського управління провели хімічну обробку відкосів магістрального каналу протяжністю 1 кілометр і ця робота буде продовжуватись по мірі його виявлення. Крім того працівники проводять роз’яснювальну роботу з місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковельському районі місцевим пасічникам платитимуть за бджіл
Сьогодні, 18:31
Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності
Сьогодні, 18:15
На Волині виявили небезпечний бур'ян
Сьогодні, 18:10
Тепло і мокро: 17 серпня захід України накриють дощі з грозами
Сьогодні, 17:50
У Луцьку обрали нову громадську раду при міському голові
Сьогодні, 17:06