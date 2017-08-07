На Волині виявили небезпечний бур'ян

На Волині біля річки Прип'ять виявили злісний карантинний бур’ян амброзія полинолиста.Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.Цей бур’ян є шкідливим як для сільськогосподарських культур, він висушує і виснажує ґрунти, а при великому забур’яненні приводить до загибелі сільськогосподарських культур.Для здоров’я людини – це алерген. У період цвітіння, з середини липня і до морозів, квітковий пилок, потрапляючи у дихальні шляхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру та призводить до приступів бронхіальної астми."Працівники Ратнівського управління провели хімічну обробку відкосів магістрального каналу протяжністю 1 кілометр і ця робота буде продовжуватись по мірі його виявлення. Крім того працівники проводять роз’яснювальну роботу з місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.