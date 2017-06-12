Луцьк став менше «заробляти» на депозитах
Сьогодні, 12:44
Луцьк почав отримувати менше відсотків від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що існує значне невиконання бюджету за платою за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах – 2,6 мільйона гривень.
«Це пов’язане з тим, що у нас вдвічі зменшилася відсоткова ставка. Якщо торік вона була 20%, то цього року 9,99%. Сума коштів на депозиті в нас менша», - зазначила Єлова.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що існує значне невиконання бюджету за платою за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах – 2,6 мільйона гривень.
«Це пов’язане з тим, що у нас вдвічі зменшилася відсоткова ставка. Якщо торік вона була 20%, то цього року 9,99%. Сума коштів на депозиті в нас менша», - зазначила Єлова.
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