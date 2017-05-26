Ми повинні пам’ятати: працівники луцького «Мотору» вшанували полеглих Героїв
Сьогодні, 14:37
Працівники державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор» напередодні святкування 80-річчя заводу вшанували пам’ять тих, хто ціною свого життя боронив країну.
17 серпня під час урочистостей на підприємстві працівники «Мотору» прибули на Театральний майдан, аби віддати шану Героям Небесної Сотні та АТО. За словами людей, вони, як представники авіаремонтної галузі оборонно-промислового комплексу, вважають свої обов’язком у цей день пом’янути тих, завдяки кому маємо мирне небо над головами.
«У нас сьогодні ювілей заводу - 80 років, і оскільки ми ремонтуємо військову техніку, літаки, винищувачі, хочемо пом’янути пам’ять загиблих солдатів, які полягли за нас, за Україну», - розповіла комірник першого цеху Олена Грома.
«У багатьох із нас є знайомі чи друзі, які загинули. Окрім цього, ми вшановуємо пам'ять всіх Героїв, які віддали свої життя за наш спокій», - додав верстатник широкого профілю цеху №4 Павло Янищук.
Працівники заводу поклали квіти до стели пам’яті та вклонилися полеглим Героям.
Інженер бюро нормування «Мотору» Микола Сахарук трохи довше затримався біля стели. Чоловік також є учасником бойових дій, він пішов до війська під час третьої хвилі мобілізації, а на війну його виряджали із роботи. Сахарук воював протягом 2014-15 року у 44-ій окремій артилерійській бригаді, біля Артемівська та Горлівки.
«Там, на стелі, є фотографія нашого бійця, командира гармати, який воював зі мною у батареї – Миколи Штанського з міста Любомль. В цей день захотілося вшанувати пам’ять тих людей, завдяки кому ми можемо сьогодні вільно спілкуватися та ходити по землі, а також помолитися за Героїв Небесної Сотні, які внесли великий вклад у нашу незалежність», - розповів Сахарук.
Далі працівники заводу вирушили на Меморіал Вічної Слави – спершу поклали квіти до могили загиблого на Майдані Василя Мойсея.
«Я вклоняюся людям, які пішли нас захищати. Загинуло дуже багато молодих людей, які ще не встигли пожити, і старших, яких втратила сім’я. Це дуже боляче – всі танцюють, салюти стріляють. А люди гинуть», - вважає оператор шостого цеху Олеся Войстрик.
«Мотор» почав працювати ще у довоєнний період, а під час Другої світової війни в авіаремонтних майстернях, які тоді знаходилися у місті Орлі, відновили майже 1000 літаків. Тож на Меморіалі вшанували пам'ять людей, які жертвували життями у боротьбі, захищаючи мирних жителів від ворожої навали. Квіти віднесли до обеліска та пам’ятника Невідомому солдату.
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17 серпня під час урочистостей на підприємстві працівники «Мотору» прибули на Театральний майдан, аби віддати шану Героям Небесної Сотні та АТО. За словами людей, вони, як представники авіаремонтної галузі оборонно-промислового комплексу, вважають свої обов’язком у цей день пом’янути тих, завдяки кому маємо мирне небо над головами.
«У нас сьогодні ювілей заводу - 80 років, і оскільки ми ремонтуємо військову техніку, літаки, винищувачі, хочемо пом’янути пам’ять загиблих солдатів, які полягли за нас, за Україну», - розповіла комірник першого цеху Олена Грома.
«У багатьох із нас є знайомі чи друзі, які загинули. Окрім цього, ми вшановуємо пам'ять всіх Героїв, які віддали свої життя за наш спокій», - додав верстатник широкого профілю цеху №4 Павло Янищук.
Працівники заводу поклали квіти до стели пам’яті та вклонилися полеглим Героям.
Інженер бюро нормування «Мотору» Микола Сахарук трохи довше затримався біля стели. Чоловік також є учасником бойових дій, він пішов до війська під час третьої хвилі мобілізації, а на війну його виряджали із роботи. Сахарук воював протягом 2014-15 року у 44-ій окремій артилерійській бригаді, біля Артемівська та Горлівки.
«Там, на стелі, є фотографія нашого бійця, командира гармати, який воював зі мною у батареї – Миколи Штанського з міста Любомль. В цей день захотілося вшанувати пам’ять тих людей, завдяки кому ми можемо сьогодні вільно спілкуватися та ходити по землі, а також помолитися за Героїв Небесної Сотні, які внесли великий вклад у нашу незалежність», - розповів Сахарук.
Далі працівники заводу вирушили на Меморіал Вічної Слави – спершу поклали квіти до могили загиблого на Майдані Василя Мойсея.
«Я вклоняюся людям, які пішли нас захищати. Загинуло дуже багато молодих людей, які ще не встигли пожити, і старших, яких втратила сім’я. Це дуже боляче – всі танцюють, салюти стріляють. А люди гинуть», - вважає оператор шостого цеху Олеся Войстрик.
«Мотор» почав працювати ще у довоєнний період, а під час Другої світової війни в авіаремонтних майстернях, які тоді знаходилися у місті Орлі, відновили майже 1000 літаків. Тож на Меморіалі вшанували пам'ять людей, які жертвували життями у боротьбі, захищаючи мирних жителів від ворожої навали. Квіти віднесли до обеліска та пам’ятника Невідомому солдату.
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