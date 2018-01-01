21 серпня на Волині: гортаючи календар
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21 серпня день народження в голови наглядової ради акціонерного товариства ВАТ "Луцьксантехмонтаж-536" Віктора Чорнухи (на фото).
Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Також особисте свято у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Григоріїв, Омелянів та Леонідів. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!
У серпні 2007 року указом Президента України Чорнуху Віктора Григоровича нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів та значні досягнення у праці.
21 серпня у 2011 році Луцьку вручили почесний прапор. Місто отримало почесний прапор Європи «за вагомі євроінтеграційні досягнення» від Парламентської Асамблеї Ради Європи.
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Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Також особисте свято у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Григоріїв, Омелянів та Леонідів. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!
У серпні 2007 року указом Президента України Чорнуху Віктора Григоровича нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів та значні досягнення у праці.
21 серпня у 2011 році Луцьку вручили почесний прапор. Місто отримало почесний прапор Європи «за вагомі євроінтеграційні досягнення» від Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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