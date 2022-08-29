Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів





Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з 23 липня до 19 серпня отримали 92 повідомлення, які стосувалися «Луцькспецкомунтрансу».



Нарікали лучани на несвоєчасний вивіз сміття, пластикової тари, бруд біля контейнерів.

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