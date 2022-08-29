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Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів

Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів
Мешканці Луцька скаржаться на неприбрані майданчики біля сміттєвих контейнерів.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з 23 липня до 19 серпня отримали 92 повідомлення, які стосувалися «Луцькспецкомунтрансу».

Нарікали лучани на несвоєчасний вивіз сміття, пластикової тари, бруд біля контейнерів.

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Теги: сміття, Луцьк, Карп'як, ЦНАП
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