Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів
Сьогодні, 08:53
Мешканці Луцька скаржаться на неприбрані майданчики біля сміттєвих контейнерів.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з 23 липня до 19 серпня отримали 92 повідомлення, які стосувалися «Луцькспецкомунтрансу».
Нарікали лучани на несвоєчасний вивіз сміття, пластикової тари, бруд біля контейнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з 23 липня до 19 серпня отримали 92 повідомлення, які стосувалися «Луцькспецкомунтрансу».
Нарікали лучани на несвоєчасний вивіз сміття, пластикової тари, бруд біля контейнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів
Сьогодні, 08:53
Через «потоп» під час зливи лучани просили почистити каналізацію
Сьогодні, 08:50
У Луцькраді представили нового керівника «Ласки»
Сьогодні, 08:42