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Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО

Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО
Генпрокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника.

У вівторок, 21 серпня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника – Віктора Швидкого, який до цього обіймав посаду першого заступника прокурора Волині, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

В заході взяли участь очільники Волинської обласної державної адміністрації та обласної ради, керівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів та суду.

Представляючи прокурора Волині, Генеральний прокурор наголосив, що головними завданнями у роботі органів прокуратури на сьогодні є боротьба з кримінальною корупцією, забезпечення стабільності у протидії рейдерству, перевірки використання бюджетних коштів, насамперед виділених на будівництво доріг.

Пріоритетом роботи прокуратури на Волині є і протидія контрабанді, адже Волинь – прикордонна область і припинення незаконних схем на митниці – питання надважливе.

"Митниця продовжує перебувати під ризиком постійних зловживань, а на Волині процвітають автоклондайки з увезення так званих "євроблях", припинити які – завдання "номер раз", - наголосив Генеральний прокурор.

"Новий керівник прокуратури має зробити все, аби втримати в області контрольованою ситуацію із видобутком бурштину та припиненням незаконного вирубування лісів,а також, зважаючи на наближення виборів – зробити все, аби правоохоронні органи лишалися поза політикою", - йдеться у повідомленні.

Завершуючи захід, Юрій Луценко подякував за роботу попередньому керівнику прокуратури Волинському області Максиму Киричуку, який нині очолює прокуратуру Київщини, а новому керівнику прокуратури Волині побажав зберегти наступальні позиції у роботі колективу.

Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО
Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО
Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО
Як у Луцьку представляли нового головного прокурора області. ФОТО

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Теги: Юрій Луценко, прокуратура, прокурор
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Коментарі 1
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Євробляхи хоче припинити, так припини гроші за розмитнення брати. розумний сам на джипі їздить
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