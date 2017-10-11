Звання «Почесного громадянина Нововолинська» присвоїли загиблим воїнам АТО





Відповідне рішення сьогодні прийняли під час позачергової сесії міської ради, - повідомили на сайті



Насамперед, перший заступник міського голови Андрій Сторонський зауважив, що це питання вже розглядали під час розширеного засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, діяльності ЗМІ, правопорядку та протидії корупції. І тепер депутати мають прийняти остаточне рішення.



«До нас звернулись громадські організації «Незламні Нововолинці» та Спілки ветеранів АТО, щоб посмертно присвоїти це почесне звання нашим місцевим Героям за вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.



Попередньо на комісії ми розглянули кожного претендента на звання «Почесного громадянина Нововолинська». Виявилось, що дехто уже має звання «Заслужених мешканців» але інших регіонів України, а дехто не є корінним нововолинцем.



Їхні сім'ї купили квартири в нашому місті, вже після їхньої загибелі. Тому члени комісії рекомендували удостоїти звання «Почесний громадянин Нововолинська» (посмертно) тринадцятьом мешканцям міста», – зазначив Андрій Сторонський.



Практично без обговорення депутати одноголосно проголосували за рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нововолинська» тринадцятьом загиблим учасникам антитерористичної операції на Сході України».



Зокрема, цього звання удостоїли:



1. Бірюков Роман Ростиславович.



2. Бугайчук Сергій Анатолійович.



3. Ганя Іван Іванович.



4. Демчук Вадим Володимирович.



5. Задорожній Андрій Володимирович.



6. Комаристий Андрій Валерійович.



7. Корнелюк Богдан Олександрович.



8. Попов Павло Володимирович.



9. Свинчук Олександр Юрійович.



10. Смирнов Олександр Сергійович.



11. Пушкарук Володимир Сергійович.



12. Пушкарук Олег Вікторович.



13. Шепелюк Олексій Борисович.



Міський голова Віктор Сапожніков наголосив, що нагрудний знак «Почесний громадянин міста Нововолинська» та посвідчення, яке підтверджує цей статус, вручать сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції, удостоєних цього звання посмертно, під час урочистостей з нагоди 27-ї річниці Незалежності України 24 серпня.



Також цим загиблим Героям облаштують іменні куточки на міській дошці Пошани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську збільшилася кількість почесних громадян міста. Звання посмертно присвоїли воїнам АТО з Нововолинська, які померли, воюючи за свою країну.Відповідне рішення сьогодні прийняли під час позачергової сесії міської ради, - повідомили на сайті Нововолинськ.com.ua Насамперед, перший заступник міського головизауважив, що це питання вже розглядали під час розширеного засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, діяльності ЗМІ, правопорядку та протидії корупції. І тепер депутати мають прийняти остаточне рішення.«До нас звернулись громадські організації «Незламні Нововолинці» та Спілки ветеранів АТО, щоб посмертно присвоїти це почесне звання нашим місцевим Героям за вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.Попередньо на комісії ми розглянули кожного претендента на звання «Почесного громадянина Нововолинська». Виявилось, що дехто уже має звання «Заслужених мешканців» але інших регіонів України, а дехто не є корінним нововолинцем.Їхні сім'ї купили квартири в нашому місті, вже після їхньої загибелі. Тому члени комісії рекомендували удостоїти звання «Почесний громадянин Нововолинська» (посмертно) тринадцятьом мешканцям міста», – зазначив Андрій Сторонський.Практично без обговорення депутати одноголосно проголосували за рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нововолинська» тринадцятьом загиблим учасникам антитерористичної операції на Сході України».Зокрема, цього звання удостоїли:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.Міський голова Віктор Сапожніков наголосив, що нагрудний знак «Почесний громадянин міста Нововолинська» та посвідчення, яке підтверджує цей статус, вручать сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції, удостоєних цього звання посмертно, під час урочистостей з нагоди 27-ї річниці Незалежності України 24 серпня.Також цим загиблим Героям облаштують іменні куточки на міській дошці Пошани.

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