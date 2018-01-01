У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*





Наразі на вулиці Глібова триває будівництво третьої черги. У першому будинку вже мешкають люди, офіційне відкриття другого відбудеться 23 серпня, - пише



Як розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук, у першому під’їзді третього будинку змурували п’ять поверхів та роблять дах.







У другому під’їзді закінчують будувати п’ятий поверх, а в третьому – третій.



У четвертому під’їзді наразі збудували два поверхи та перекрили їх панелями.



У житловому комплексі є як помешкання класичного зразка, так і дворівневі просторі квартири.



До слова, у «Парковому кварталі» можна придбати квартиру площею 42,2 кв.м. за акційною вартістю 15 000 $. Оселя має теплу підлогу у кухні та санвузлі, металеві вхідні двері, металопластикові вікна, оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.







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Адреса відділів продажу:



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

вул. Глібова, 8Б, м. Ковель

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Готові будинки ЖК «Парковий квартал» уже заселяють мешканці.





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