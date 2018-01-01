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У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*

У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
Будівельна компанія «Інвестор» подбала про комфорт і затишок ковельчан, адже зводить у місті сучасний житловий комплекс «Парковий квартал» із дитячими і спортивними майданчиками та зеленою зоною біля будинків.

Наразі на вулиці Глібова триває будівництво третьої черги. У першому будинку вже мешкають люди, офіційне відкриття другого відбудеться 23 серпня, - пише Перший.

Як розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук, у першому під’їзді третього будинку змурували п’ять поверхів та роблять дах.

У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*


У другому під’їзді закінчують будувати п’ятий поверх, а в третьому – третій.

У четвертому під’їзді наразі збудували два поверхи та перекрили їх панелями.

У житловому комплексі є як помешкання класичного зразка, так і дворівневі просторі квартири.

До слова, у «Парковому кварталі» можна придбати квартиру площею 42,2 кв.м. за акційною вартістю 15 000 $. Оселя має теплу підлогу у кухні та санвузлі, металеві вхідні двері, металопластикові вікна, оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.

У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*


Дізнатись більше про цікаві пропозиції можна за телефоном:

096 030 20 10

Адреса відділів продажу:

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*


Готові будинки ЖК «Парковий квартал» уже заселяють мешканці.

У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*

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Теги: Інвестор, будівництво
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