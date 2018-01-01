У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
Сьогодні, 19:36
Будівельна компанія «Інвестор» подбала про комфорт і затишок ковельчан, адже зводить у місті сучасний житловий комплекс «Парковий квартал» із дитячими і спортивними майданчиками та зеленою зоною біля будинків.
Наразі на вулиці Глібова триває будівництво третьої черги. У першому будинку вже мешкають люди, офіційне відкриття другого відбудеться 23 серпня, - пише Перший.
Як розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук, у першому під’їзді третього будинку змурували п’ять поверхів та роблять дах.
У другому під’їзді закінчують будувати п’ятий поверх, а в третьому – третій.
У четвертому під’їзді наразі збудували два поверхи та перекрили їх панелями.
У житловому комплексі є як помешкання класичного зразка, так і дворівневі просторі квартири.
До слова, у «Парковому кварталі» можна придбати квартиру площею 42,2 кв.м. за акційною вартістю 15 000 $. Оселя має теплу підлогу у кухні та санвузлі, металеві вхідні двері, металопластикові вікна, оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.
Дізнатись більше про цікаві пропозиції можна за телефоном:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Готові будинки ЖК «Парковий квартал» уже заселяють мешканці.
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Наразі на вулиці Глібова триває будівництво третьої черги. У першому будинку вже мешкають люди, офіційне відкриття другого відбудеться 23 серпня, - пише Перший.
Як розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук, у першому під’їзді третього будинку змурували п’ять поверхів та роблять дах.
У другому під’їзді закінчують будувати п’ятий поверх, а в третьому – третій.
У четвертому під’їзді наразі збудували два поверхи та перекрили їх панелями.
У житловому комплексі є як помешкання класичного зразка, так і дворівневі просторі квартири.
До слова, у «Парковому кварталі» можна придбати квартиру площею 42,2 кв.м. за акційною вартістю 15 000 $. Оселя має теплу підлогу у кухні та санвузлі, металеві вхідні двері, металопластикові вікна, оснащена двоконтурним газовим котлом марки Bosch і радіаторами опалення.
Дізнатись більше про цікаві пропозиції можна за телефоном:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Готові будинки ЖК «Парковий квартал» уже заселяють мешканці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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