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У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО

У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Єршова, невідомі підпалили будівельне сміття та дерева.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів.

Інспектуючи вулицю Єршова, ГШРи о 07:00 ранку 22 серпня помітили величезну хмару диму, тому негайно кинулися шукати джерело займання.

Вогонь вони помітили на земельній ділянці між Луцьком та селом Прилуцьким. Горіли дерева та будівельне сміття.

Муніципали викликали на місце загоряння пожежників, які загасили багаття.
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО

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Теги: сміття, підпал, пожежа, вогонь, Луцьк, Єршова
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