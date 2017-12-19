У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі муніципалів.



Інспектуючи вулицю Єршова, ГШРи о 07:00 ранку 22 серпня помітили величезну хмару диму, тому негайно кинулися шукати джерело займання.



Вогонь вони помітили на земельній ділянці між Луцьком та селом Прилуцьким. Горіли дерева та будівельне сміття.



Муніципали викликали на місце загоряння пожежників, які загасили багаття.



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