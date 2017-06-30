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В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО

В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на час урочистостей до Дня Державного прапора перекрили вулицю Богдана Хмельницького.

Громадський транспорт та автомобілі об‘їжджають біля спортивної школи, по вулиці Заповітній, та виїжджають до Будинку вчителя і на Набережну.

Як повідомляли раніше у Луцькраді, вулиця буде перекрита з 08:45 до 09:30.

Станом на 09:18 рух відновили.

Варто зазначити, що 24 серпня з 08:00 до 23:00 буде перекрита вулиця Градний Узвіз.
В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: вулиця, перекриття, Луцьк, Богдана Хмельницького
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