В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Громадський транспорт та автомобілі об‘їжджають біля спортивної школи, по вулиці Заповітній, та виїжджають до Будинку вчителя і на Набережну.



Як повідомляли раніше у Луцькраді, вулиця буде перекрита з 08:45 до 09:30.



Станом на 09:18 рух відновили.



Варто зазначити, що 24 серпня з 08:00 до 23:00 буде перекрита вулиця Градний Узвіз.



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