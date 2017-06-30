В історичній частині Луцька перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:55
У Луцьку на час урочистостей до Дня Державного прапора перекрили вулицю Богдана Хмельницького.
Громадський транспорт та автомобілі об‘їжджають біля спортивної школи, по вулиці Заповітній, та виїжджають до Будинку вчителя і на Набережну.
Як повідомляли раніше у Луцькраді, вулиця буде перекрита з 08:45 до 09:30.
Станом на 09:18 рух відновили.
Варто зазначити, що 24 серпня з 08:00 до 23:00 буде перекрита вулиця Градний Узвіз.
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Громадський транспорт та автомобілі об‘їжджають біля спортивної школи, по вулиці Заповітній, та виїжджають до Будинку вчителя і на Набережну.
Як повідомляли раніше у Луцькраді, вулиця буде перекрита з 08:45 до 09:30.
Станом на 09:18 рух відновили.
Варто зазначити, що 24 серпня з 08:00 до 23:00 буде перекрита вулиця Градний Узвіз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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