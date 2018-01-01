Подробиці бою, в якому загинули 4 українські воїни. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці батальйону у соціальній мережі Facebook.



У повідомленні командира 24 ОШБ «Айдар» Яковенка зазначається:



«В п’ять годин п’ятдесят хвилин, сьогодні, противник здійснив спробу захоплення позицій смуги забезпечення яка була утворена силами батальйону по передньому краю, який проходив по Бахмутський трасі. Про наміри противника здійснити штурм наших позицій ми були попереджені завчасно від нашої розвідки.



В ніч артилерія батальйону та артилерійські засоби старшого начальника зайняли вогневі позиції, та були наведені на цілі противника. Готовність до відкриття вогню складала 1-2 хвилини.



Мої резерви та резерви старшого начальника вночі зайняли вихідні райони. Підрозділи на передньому краю були посилені в 4-5 рази, додатково були виділені СПГ, АГС-17, кулемети ДШК та ПКМ, був виділений додатковий запас боєприпасів.



Мною були заслухані всі командири по готовності до відбиття наступу противника. Сили та засоби старшого начальника також були готові до дій.



Близько шостої години ранку, противник розпочав вогневий нальот. З усіх калібрів артилерії, що підтримувала дії підрозділів батальйону ми розпочали подавлення артилерії противника. Застосувавши дими ворог силами допосиленої мотострілецької роти із розвідувальним взводом від 4 окремої мотострілецької бригади, на фронті до одного кілометру з рубежу відм. 195,3, східна околиця Жолобка в напрямку Сентянівка - Кримське, перейшов у наступ.



Послідовно наносячи вогневі ураження артилерією старшого начальника, артилерією батальйону, всіх вогневих засобів підрозділів, що оборонялися на передньому краї по наступаючому противнику його було зупинено на рубежі вздовж Бахмутської траси. Резерв противника до посиленого мотострілецького взводу намагався обійти підрозділи, що оборонялися на правому фланзі батальйону. Мною був застосований резерв, який зупинив противника на цьому напрямку. На жаль під час висування резерву загинув Найда Мар’ян Володимирович, та був поранений Мотора Тарас Борисович. Бій тривав близько чотирьох годин. Не досягнувши своєї мети, противник відійшов. Відступаючи оскаженіло вів вогонь в усій смузі оборони батальйону, намагаючись зруйнувати нами створенні оборонні позиції вздовж Бахмутської траси.



На жаль, батальйон поніс втрати. Чотири бійця батальйону «Айдар» загинуло, та сім поранено. Схиляю голову перед світлою пам’яттю павших бійців. Вмілими діями особового складу батальйону противник не захопив жодної позиції моїх підрозділів. Внаслідок нашого вогню знищено вісім бойовиків, та одинадцять було поранено. Тіла загиблих бійців батальйону «Айдар» евакуйовано, поранених доставлено до лікувальних закладів. Їх життю нічого не загрожує.



Підкреслюю, що противник обрав саме 23 серпня для свого наступу, аби засвідчити власну злобу до великих Українських свят. Днів Українського Прапору та Незалежності України. До подальших бойових дій бійці батальйону, сили та засоби старшого начальника готові. В смузі дій батальйону «Айдар» ворог не пройде! Слава Україні!»







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