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Монатік очолив рейтинг найхаризматичніших співаків країни

Монатік очолив рейтинг найхаризматичніших співаків країни
Співак Дмитро Монатік, який родом із Луцька, потрапив на першу сходинку рейтингу найхаризматичніших артистів України.

Про це пише Обозреватель.

Дмитро Монатік - співак, тексти якого знають всі від малого до старого. Починав він як танцюрист, ходив на різні шоу і знімався у кліпах відомих артистів. До речі, саме Дмитро написав пісню "40 градусів" для співачки Світлани Лободи. Після багатьох спроб харизма все ж підкорила публіку - у 2016-у він став співаком року за версією "M1 Music Awards" а також відкрив "Євробачення-2017", пише видання.

На другому місці опинився лідер гурту O.Torvald Євген Галич, на третьому - Олег Винник, четвертому - Потап, а замкнув рейтинг Alekseev.

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Теги: Монатік, музика
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