Монатік очолив рейтинг найхаризматичніших співаків країни
Сьогодні, 20:07
Співак Дмитро Монатік, який родом із Луцька, потрапив на першу сходинку рейтингу найхаризматичніших артистів України.
Про це пише Обозреватель.
Дмитро Монатік - співак, тексти якого знають всі від малого до старого. Починав він як танцюрист, ходив на різні шоу і знімався у кліпах відомих артистів. До речі, саме Дмитро написав пісню "40 градусів" для співачки Світлани Лободи. Після багатьох спроб харизма все ж підкорила публіку - у 2016-у він став співаком року за версією "M1 Music Awards" а також відкрив "Євробачення-2017", пише видання.
На другому місці опинився лідер гурту O.Torvald Євген Галич, на третьому - Олег Винник, четвертому - Потап, а замкнув рейтинг Alekseev.
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Про це пише Обозреватель.
Дмитро Монатік - співак, тексти якого знають всі від малого до старого. Починав він як танцюрист, ходив на різні шоу і знімався у кліпах відомих артистів. До речі, саме Дмитро написав пісню "40 градусів" для співачки Світлани Лободи. Після багатьох спроб харизма все ж підкорила публіку - у 2016-у він став співаком року за версією "M1 Music Awards" а також відкрив "Євробачення-2017", пише видання.
На другому місці опинився лідер гурту O.Torvald Євген Галич, на третьому - Олег Винник, четвертому - Потап, а замкнув рейтинг Alekseev.
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