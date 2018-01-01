вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

26 серпня на Волині: гортаючи календар

26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Лариса Андрійчук (на фото).

Також цього дня особисте свято відзначають заступник голови Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Василь Авраменко, екс-депутат Волинської обласної ради Віктор Кобринчук.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Максимів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.

26 серпня 1985 року комплекс історичних архітектурних споруд старої частини Луцька оголошено Державним історико-культурним заповідником (на фото).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Євгеній Шелігацький Євгеній
Шелігацький вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нововолинськ з висоти. ФОТО. ВІДЕО
25 серпень, 23:28
Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття
25 серпень, 22:05
У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня
25 серпень, 21:22
Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО
25 серпень, 20:30
Схожі новини
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
24 серпня на Волині: гортаючи календар 24 серпня на Волині: гортаючи календар
24 серпень, 00:00
23 серпня на Волині: гортаючи календар 23 серпня на Волині: гортаючи календар
23 серпень, 00:00
22 серпня на Волині: гортаючи календар 22 серпня на Волині: гортаючи календар
22 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нововолинськ з висоти. ФОТО. ВІДЕО
25 серпень, 23:28
 0
Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття
25 серпень, 22:05
 0
У лікаря з Волині два роки поспіль на День Незалежності зацвітає яблуня
25 серпень, 21:22
 0
Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО
25 серпень, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8