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На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб

На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
У Маневичах уже другий рік поспіль на День Незалежності провели танцювальний флешмоб.

Про це у Facebook повідомив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

"Вже другий рік поспіль святкування Дня Незалежності у Маневичах розпочинається із дитячих флешмобів. Попри літні канікули більшість шкіл району і цьогоріч із задоволенням долучились до флешмобу, а тому в ньому взяло участь майже 200 учнів, які в тому числі спільно затанцювали!" - йдеться у дописі.

На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб

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Теги: діти, День Незалежності, фото
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