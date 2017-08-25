На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб
Сьогодні, 10:10
У Маневичах уже другий рік поспіль на День Незалежності провели танцювальний флешмоб.
Про це у Facebook повідомив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
"Вже другий рік поспіль святкування Дня Незалежності у Маневичах розпочинається із дитячих флешмобів. Попри літні канікули більшість шкіл району і цьогоріч із задоволенням долучились до флешмобу, а тому в ньому взяло участь майже 200 учнів, які в тому числі спільно затанцювали!" - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook повідомив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
"Вже другий рік поспіль святкування Дня Незалежності у Маневичах розпочинається із дитячих флешмобів. Попри літні канікули більшість шкіл району і цьогоріч із задоволенням долучились до флешмобу, а тому в ньому взяло участь майже 200 учнів, які в тому числі спільно затанцювали!" - йдеться у дописі.
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