На Волині 200 дітей у вишиванках влаштували танцювальний флешмоб

У Маневичах уже другий рік поспіль на День Незалежності провели танцювальний флешмоб.Про це у Facebook повідомив голова Маневицької райдержадміністрації"Вже другий рік поспіль святкування Дня Незалежності у Маневичах розпочинається із дитячих флешмобів. Попри літні канікули більшість шкіл району і цьогоріч із задоволенням долучились до флешмобу, а тому в ньому взяло участь майже 200 учнів, які в тому числі спільно затанцювали!" - йдеться у дописі.