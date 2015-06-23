На Волині чоловік отримав жахливі опіки від борщівника

На Волині 55-річний чоловік отримав серйозні опіки від контакту з борщівником.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Сусіди постраждалого повідомили диспетчекам, що чоловік кілька днів тому отримав опіки невідомого походження і на даний час почуває себе дуже погано.Приїхавши на виклик керівник бригади ЕМД оглянула хворого і встановила діагноз: опік борщівником І-ІІст. обох кінцівок (в ділянці стоп).Виявилось, що кілька днів тому, перебуваючи в гостях у сусідньому районі, чоловік без взуття пішов на прогулянку і неодноразово наступив на свіжоскошені стебла борщівника.Кілька годин потому відчув утруднене дихання, на яке спочатку уваги не звернув. А вже за кілька днів на ступнях з’явилося почервоніння, набряки потім міхурі, які зробили чоловіка майже не ходячим.Чоловік не знав, що навіть одноразове доторкання до борщівника може призвести до опіків 1—3 ступенів. Особливо небезпечним є те, що дотик до рослини не дає жодних неприємних відчуттів і людина просто не звертає на це увагу. Крім того борщівник є дихальним алергеном і має сильний запах, який відчутно на відстані до п'яти-восьми метрів.Бригада ЕМД надала хворому необхідну медичну допомогу на місці виклику і транспортувала його для подальшого лікування до найближчого медичного закладу.