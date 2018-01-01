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«Після дощу калюжі доводиться долати, як Джекі Чан», – лучанин про двір на Перемоги

«Після дощу калюжі доводиться долати, як Джекі Чан», – лучанин про двір на Перемоги
У Луцьку на проспекті Перемоги скаржаться на незадовільний стан двору.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Косінець.

За його словами, після навіть незначного дощу двором, що на проспекті Перемоги, 22, неможливо пересуватися через величезні калюжі.

"Практично всю осінь, коли похмура і дощова погода, цю частину двору доводиться долати, як Джекі Чан: бровками, заборами, кущами. Враховуючи, що у дворі відсутнє освітлення, вечорами доводиться пересуватися по калюжах, оскільки не видно, як обійти воду та й саму калюжу не видно( Пропоную здійснити ремонт цієї ділянки та продумати водостік, щоб вода не затримувалася у дворі та перед під'їздами", - йдеться у повідомленні.

«Після дощу калюжі доводиться долати, як Джекі Чан», – лучанин про двір на Перемоги

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Теги: двір, благоустрій
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