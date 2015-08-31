Як популярний український гурт запалював волинську публіку. ФОТО. ВІДЕО





Музичний колектив презентував свій дебютний альбом «KARMA», в який увійшло 10 пісень, - пише



Зі сцени лунали відомі всім хіти «Свята» та «Плакала», а також нові композиції з альбому. Глядачі також мали змогу почути кавер-версію на популярну пісню Скрябіна «Мовчати».



Близько години KAZKA запалювала публіку, особливими фанатами гурту виявилися діти, яких під завершення концерту допустили ближче до сцени. Дехто навіть мав змогу заспівати із зіркою на сцені.



Довідково:



KAZKA – український гурт, про який багато хто дізнався із шоу «Х-фактор», учасниками якого вони були. Та вже на той час пісня «Свята» стала хітом на радіо.



Пісня гурту «Плакала» стала першою україномовною піснею, що очолила український чарт кліпів YouTube за всю історію. За три місяця вона набрала більше 32 мільйонів переглядів.



Гурт грає в стилі experimental pop з елементами електро-фольку, всі пісні виконує українською мовою.



«KAZKA» – «Відкриття року 2017» за версією музичної премії YUNA, «Дебют року 2017» за версією музичного видання Karabas Live, «Нові імена» за версією музичної премії «Золота Жар-Птиця», «Краща пісня поп-гурту» («Свята») та «Кращий дебют» за версією радіостанції Країна ФМ.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 серпня на міському стадіоні у Нововолинську з нагоди святкування Дня міста виступив гурт «KAZKA».Музичний колектив презентував свій дебютний альбом «KARMA», в який увійшло 10 пісень, - пише Буг Зі сцени лунали відомі всім хіти «Свята» та «Плакала», а також нові композиції з альбому. Глядачі також мали змогу почути кавер-версію на популярну пісню Скрябіна «Мовчати».Близько години KAZKA запалювала публіку, особливими фанатами гурту виявилися діти, яких під завершення концерту допустили ближче до сцени. Дехто навіть мав змогу заспівати із зіркою на сцені.

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