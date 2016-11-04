На Волині відновив роботу районний суд





Про це повідомила прес-служба суду, - інформує



Про це йдеться у офіційному оголошенні суду.



Відносно справ та матеріалів, які надійшли до суду в період з 1 по 21 серпня 2018 року, канцелярія здійснила автоматизований розподіл та передала на розгляд суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із закінченням періоду відпусток суддів Старовижівський районний суд Волинської області з 27 серпня 2018 року відновлює роботу.Про це повідомила прес-служба суду, - інформує Українське право Про це йдеться у офіційному оголошенні суду.Відносно справ та матеріалів, які надійшли до суду в період з 1 по 21 серпня 2018 року, канцелярія здійснила автоматизований розподіл та передала на розгляд суду.

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