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На Волині відновив роботу районний суд

На Волині відновив роботу районний суд
У зв’язку із закінченням періоду відпусток суддів Старовижівський районний суд Волинської області з 27 серпня 2018 року відновлює роботу.

Про це повідомила прес-служба суду, - інформує Українське право.

Про це йдеться у офіційному оголошенні суду.

Відносно справ та матеріалів, які надійшли до суду в період з 1 по 21 серпня 2018 року, канцелярія здійснила автоматизований розподіл та передала на розгляд суду.

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Теги: суд, робота, відпустки
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