На Волині відновив роботу районний суд
Сьогодні, 19:46
У зв’язку із закінченням періоду відпусток суддів Старовижівський районний суд Волинської області з 27 серпня 2018 року відновлює роботу.
Про це повідомила прес-служба суду, - інформує Українське право.
Про це йдеться у офіційному оголошенні суду.
Відносно справ та матеріалів, які надійшли до суду в період з 1 по 21 серпня 2018 року, канцелярія здійснила автоматизований розподіл та передала на розгляд суду.
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Про це повідомила прес-служба суду, - інформує Українське право.
Про це йдеться у офіційному оголошенні суду.
Відносно справ та матеріалів, які надійшли до суду в період з 1 по 21 серпня 2018 року, канцелярія здійснила автоматизований розподіл та передала на розгляд суду.
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