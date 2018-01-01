У луцькому ліцеї відкриють клас для особливих діток
Сьогодні, 08:58
У комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області» відкриють новий клас.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами начальника управління освіти Зіновії Лещенко, у ліцеї цьогоріч створять клас для дітей з особливими потребами.
«Це буде клас для учнів, які мають проблеми аутичного спектру та, даруйте, психічні і психологічні проблеми», - повідомила посадовиця.
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Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами начальника управління освіти Зіновії Лещенко, у ліцеї цьогоріч створять клас для дітей з особливими потребами.
«Це буде клас для учнів, які мають проблеми аутичного спектру та, даруйте, психічні і психологічні проблеми», - повідомила посадовиця.
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