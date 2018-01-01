У луцькому ліцеї відкриють клас для особливих діток





Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За словами начальника управління освіти Зіновії Лещенко, у ліцеї цьогоріч створять клас для дітей з особливими потребами.



«Це буде клас для учнів, які мають проблеми аутичного спектру та, даруйте, психічні і психологічні проблеми», - повідомила посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області» відкриють новий клас.Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами начальника управління освіти, у ліцеї цьогоріч створять клас для дітей з особливими потребами.«Це буде клас для учнів, які мають проблеми аутичного спектру та, даруйте, психічні і психологічні проблеми», - повідомила посадовиця.

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