вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян попереджають про грози

Волинян попереджають про грози
Українців попереджають про погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

За повідомленням УкрГідрометцентру, вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с.

По Київській області 28 серпня вдень місцями гроза, шквали 15-20 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грози, захід, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
Сьогодні, 11:15
Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
Сьогодні, 10:52
Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 10:48
Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Де на Волині не можна купатись: перелік водойм
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
У західних областях України – дощова погода У західних областях України – дощова погода
17 серпень, 09:29
Синоптики попереджають про грози Синоптики попереджають про грози
05 серпень, 12:28
В Україні різко зміниться погода В Україні різко зміниться погода
13 липень, 10:15
Волинян попереджають про грози і шквали Волинян попереджають про грози і шквали
06 липень, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Клуб свідомого батьківства «Бджілка Майя» – там, де живе любов! ФОТО*
Сьогодні, 11:19
 0
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
Сьогодні, 11:15
 0
Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
Сьогодні, 10:52
 0
Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 10:48
 0
Посеред ночі легковик протаранив бензовоз: загинув водій-іноземець. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8