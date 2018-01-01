Волинян попереджають про грози





Про це йдеться на сайті



За повідомленням УкрГідрометцентру, вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с.



По Київській області 28 серпня вдень місцями гроза, шквали 15-20 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попереджають про погіршення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України За повідомленням УкрГідрометцентру, вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с.По Київській області 28 серпня вдень місцями гроза, шквали 15-20 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію