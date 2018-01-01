Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 10:48
Українців попереджають про погіршення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За повідомленням УкрГідрометцентру, вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с.
По Київській області 28 серпня вдень місцями гроза, шквали 15-20 м/с.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
За повідомленням УкрГідрометцентру, вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 м/с.
По Київській області 28 серпня вдень місцями гроза, шквали 15-20 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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