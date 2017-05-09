На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
Сьогодні, 11:15
У Турійську ремонтуватимуть пересувний стоматологічний кабінет із зони АТО 14-ої окремої механізованої бригади.
Про це Район.Турійськ розповів лікар-стоматолог Сергій Приходько.
«Дуже потрібні робочі руки, щоб довести до ладу. Буде фарбуватись, планую оновити медичні меблі....також потрібні компресор, автоклав та генератор... Завтра планую демонтувати старі меблі і приступити до заміни електрики та підлоги....кілька пар робочих рук будуть не зайвими, бо роботи біля автомобіля вистачає....наступного тижня будемо фарбувати авто», – каже Сергій про ремонт пересувного стоматологічного кабінету.
Оскільки автомобіль ремонтується у Турійську, то його планують назвати «ТриЗуб Тур». Після ремонту автомобіль повернуть до медичної роти 14-ої окремої механізованої бригади у зоні АТО.
Для небайдужих, хто має бажання долучитись до ремонту, можна звертатись у 4-й кабінет стоматологічного відділення на Сагайдачного, 9 у Турійську або телефонувати за номерами: 050-570-46-24 та 068-915-68-85.
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Про це Район.Турійськ розповів лікар-стоматолог Сергій Приходько.
«Дуже потрібні робочі руки, щоб довести до ладу. Буде фарбуватись, планую оновити медичні меблі....також потрібні компресор, автоклав та генератор... Завтра планую демонтувати старі меблі і приступити до заміни електрики та підлоги....кілька пар робочих рук будуть не зайвими, бо роботи біля автомобіля вистачає....наступного тижня будемо фарбувати авто», – каже Сергій про ремонт пересувного стоматологічного кабінету.
Оскільки автомобіль ремонтується у Турійську, то його планують назвати «ТриЗуб Тур». Після ремонту автомобіль повернуть до медичної роти 14-ої окремої механізованої бригади у зоні АТО.
Для небайдужих, хто має бажання долучитись до ремонту, можна звертатись у 4-й кабінет стоматологічного відділення на Сагайдачного, 9 у Турійську або телефонувати за номерами: 050-570-46-24 та 068-915-68-85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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