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На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців

На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
У Турійську ремонтуватимуть пересувний стоматологічний кабінет із зони АТО 14-ої окремої механізованої бригади.

Про це Район.Турійськ розповів лікар-стоматолог Сергій Приходько.

«Дуже потрібні робочі руки, щоб довести до ладу. Буде фарбуватись, планую оновити медичні меблі....також потрібні компресор, автоклав та генератор... Завтра планую демонтувати старі меблі і приступити до заміни електрики та підлоги....кілька пар робочих рук будуть не зайвими, бо роботи біля автомобіля вистачає....наступного тижня будемо фарбувати авто», – каже Сергій про ремонт пересувного стоматологічного кабінету.

Оскільки автомобіль ремонтується у Турійську, то його планують назвати «ТриЗуб Тур». Після ремонту автомобіль повернуть до медичної роти 14-ої окремої механізованої бригади у зоні АТО.

Для небайдужих, хто має бажання долучитись до ремонту, можна звертатись у 4-й кабінет стоматологічного відділення на Сагайдачного, 9 у Турійську або телефонувати за номерами: 050-570-46-24 та 068-915-68-85.

На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців
На Волині ремонтуватимуть пересувний стоматкабінет для атовців

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Теги: АТО, медицина
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