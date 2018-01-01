Лучан кличуть захистити книгарню у центрі міста

Мешканців Луцька запрошують до міської ради, щоб не дати продати приміщення книгарні «Освіта».Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат ЛуцькрадиВін зазначив, що понад три тисячі лучан підписалися на захист книгарні.«Тимчасова влада у місті все одно має бажання виселити книгарню, а приміщення продати.Кому небайдужа доля «Освіти» - приходьте завтра на сесію міської ради та підтримайте наш проект про мораторій на продаж та відчуження приміщень, де знаходяться книгарні та бібліотеки!» – закликає депутат.