Лучан кличуть захистити книгарню у центрі міста
Сьогодні, 14:06
Мешканців Луцька запрошують до міської ради, щоб не дати продати приміщення книгарні «Освіта».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.
Він зазначив, що понад три тисячі лучан підписалися на захист книгарні.
«Тимчасова влада у місті все одно має бажання виселити книгарню, а приміщення продати.
Кому небайдужа доля «Освіти» - приходьте завтра на сесію міської ради та підтримайте наш проект про мораторій на продаж та відчуження приміщень, де знаходяться книгарні та бібліотеки!» – закликає депутат.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.
Він зазначив, що понад три тисячі лучан підписалися на захист книгарні.
«Тимчасова влада у місті все одно має бажання виселити книгарню, а приміщення продати.
Кому небайдужа доля «Освіти» - приходьте завтра на сесію міської ради та підтримайте наш проект про мораторій на продаж та відчуження приміщень, де знаходяться книгарні та бібліотеки!» – закликає депутат.
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