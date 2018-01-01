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У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО

У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти помітили трубу, з якої у річку Сапалаївку стікали нечистоти.

Про це пишуть на сторінці муніципалів у Facebook.

Нагадаємо, раніше виявили, що у Сапалаївку стікає гноївка.

Інспектори «прочесали» береги річки від вулиці Ніла Хасевича до проспекту Відродження та Винниченка.

В одному із каналізаційних люків вони виявили «врізку» труби, з якої витікали нечистоти і потрапляли в річку.

Муніципали перевіряють, хто саме зливає нечистоти в міську річку і за даними фактами будуть повідомлені правоохоронні та екологічні органи.
У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО
У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО
У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, річка, сморід, Луцьк
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