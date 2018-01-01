У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО

Інспектори департаменту муніципальної варти помітили трубу, з якої у річку Сапалаївку стікали нечистоти.Про це пишуть на сторінці муніципалів у Facebook.Нагадаємо, раніше виявили, щоІнспектори «прочесали» береги річки від вулиці Ніла Хасевича до проспекту Відродження та Винниченка.В одному із каналізаційних люків вони виявили «врізку» труби, з якої витікали нечистоти і потрапляли в річку.Муніципали перевіряють, хто саме зливає нечистоти в міську річку і за даними фактами будуть повідомлені правоохоронні та екологічні органи.