У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО
Сьогодні, 08:11
Інспектори департаменту муніципальної варти помітили трубу, з якої у річку Сапалаївку стікали нечистоти.
Про це пишуть на сторінці муніципалів у Facebook.
Нагадаємо, раніше виявили, що у Сапалаївку стікає гноївка.
Інспектори «прочесали» береги річки від вулиці Ніла Хасевича до проспекту Відродження та Винниченка.
В одному із каналізаційних люків вони виявили «врізку» труби, з якої витікали нечистоти і потрапляли в річку.
Муніципали перевіряють, хто саме зливає нечистоти в міську річку і за даними фактами будуть повідомлені правоохоронні та екологічні органи.
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Про це пишуть на сторінці муніципалів у Facebook.
Нагадаємо, раніше виявили, що у Сапалаївку стікає гноївка.
Інспектори «прочесали» береги річки від вулиці Ніла Хасевича до проспекту Відродження та Винниченка.
В одному із каналізаційних люків вони виявили «врізку» труби, з якої витікали нечистоти і потрапляли в річку.
Муніципали перевіряють, хто саме зливає нечистоти в міську річку і за даними фактами будуть повідомлені правоохоронні та екологічні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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