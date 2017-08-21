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На Рівненщині картоплекопач важко травмував дитину

На Рівненщині картоплекопач важко травмував дитину
У селі Висове на Рівненщині 14-річна дівчинка під час збору урожаю потрапила під картоплекопач.

Інцидент трапився чора, 28 серпня, близько 17:00, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Потерпілу у тяжкому стані реанімобілем доправили до Рівного, де за її життя борються лікарі.

У дівчинки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи склепіння черепа та травми голови.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці у рамках досудового розслідування розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: травма, дитина
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