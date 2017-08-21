На Рівненщині картоплекопач важко травмував дитину
Сьогодні, 13:09
У селі Висове на Рівненщині 14-річна дівчинка під час збору урожаю потрапила під картоплекопач.
Інцидент трапився чора, 28 серпня, близько 17:00, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Потерпілу у тяжкому стані реанімобілем доправили до Рівного, де за її життя борються лікарі.
У дівчинки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи склепіння черепа та травми голови.
Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці у рамках досудового розслідування розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Інцидент трапився чора, 28 серпня, близько 17:00, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Потерпілу у тяжкому стані реанімобілем доправили до Рівного, де за її життя борються лікарі.
У дівчинки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи склепіння черепа та травми голови.
Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці у рамках досудового розслідування розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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