На Рівненщині картоплекопач важко травмував дитину





Інцидент трапився чора, 28 серпня, близько 17:00, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Потерпілу у тяжкому стані реанімобілем доправили до Рівного, де за її життя борються лікарі.



У дівчинки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи склепіння черепа та травми голови.



Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці у рамках досудового розслідування розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Висове на Рівненщині 14-річна дівчинка під час збору урожаю потрапила під картоплекопач.Інцидент трапився чора, 28 серпня, близько 17:00, - інформує ГУНП у Рівненській області.Потерпілу у тяжкому стані реанімобілем доправили до Рівного, де за її життя борються лікарі.У дівчинки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи склепіння черепа та травми голови.Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці у рамках досудового розслідування розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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