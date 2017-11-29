вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві знайшли тіло жінки, заховане під гілками

У Києві знайшли тіло жінки, заховане під гілками
В лісовій смузі столичного мікрорайону Бортничі у Києві вчора, 28 серпня, виявили труп жінки, захований під гілками дерев.

Про це УНН повідомили у київській поліції.

Тіло невідомої було вкрите поліетиленовим пакетом, а зверху ретельно закидане гілками. На шиї покійної виявлено мотузку. Як повідомили у поліції, скоріше всього, труп пролежав там не один день, адже на тілі вже помітні суттєві гнилісні зміни.

Наразі труп направлено на експертизу для встановлення особи та причин смерті жінки.

За фактом виявлення трупу відкрито кримінальне провадження (ст.115 ККУ – умисне вбивство). Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: труп, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку скасували рішення про знесення кіосків на Замковій
Сьогодні, 16:12
До кінця листопада заллють фундамент стобихівської школи, – Савченко
Сьогодні, 16:10
У Києві знайшли тіло жінки, заховане під гілками
Сьогодні, 16:06
Лучанам розповіли, як за кошти бюджету реалізувати свої плани
Сьогодні, 16:01
Кредит готівкою без довідки про доходи*
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка
23 серпень, 10:33
Жахлива знахідка: у Києві виявили труп без голови Жахлива знахідка: у Києві виявили труп без голови
29 листопад, 2017, 14:59
У Києві знайшли тіло чоловіка без голови У Києві знайшли тіло чоловіка без голови
29 вересень, 2017, 14:50
На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти
Сьогодні, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Будівельна компанія «Інвестор» зводить таунхауси під Луцьком. ФОТО*
Сьогодні, 16:51
 0
На Волині поліцейські знайшли велику плантацію конопель. ФОТО
Сьогодні, 16:44
 0
«Спіть спокійно, Герої»: волиняни згадують трагедію під Іловайськом
Сьогодні, 16:41
 0
На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам
Сьогодні, 16:30
 0
У харківському метро чоловік з ножем накинувся на жінку
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8