У Києві знайшли тіло жінки, заховане під гілками





Про це



Тіло невідомої було вкрите поліетиленовим пакетом, а зверху ретельно закидане гілками. На шиї покійної виявлено мотузку. Як повідомили у поліції, скоріше всього, труп пролежав там не один день, адже на тілі вже помітні суттєві гнилісні зміни.



Наразі труп направлено на експертизу для встановлення особи та причин смерті жінки.



За фактом виявлення трупу відкрито кримінальне провадження (ст.115 ККУ – умисне вбивство). Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В лісовій смузі столичного мікрорайону Бортничі у Києві вчора, 28 серпня, виявили труп жінки, захований під гілками дерев.Про це УНН повідомили у київській поліції.Тіло невідомої було вкрите поліетиленовим пакетом, а зверху ретельно закидане гілками. На шиї покійної виявлено мотузку. Як повідомили у поліції, скоріше всього, труп пролежав там не один день, адже на тілі вже помітні суттєві гнилісні зміни.Наразі труп направлено на експертизу для встановлення особи та причин смерті жінки.За фактом виявлення трупу відкрито кримінальне провадження (ст.115 ККУ – умисне вбивство). Тривають слідчі дії.

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