До кінця листопада заллють фундамент стобихівської школи, – Савченко





Фундамент школи у Стобихівці Камінь-Каширського району закладуть вже до кінця року. Про це стало відомо під час зустрічі голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з селянами, яка відбулася у вівторок, 28 серпня 2018 року, - йдеться на сторінці Олександра Савченка у Facebook.



Нагадаємо, батьки учнів школи



Олександр Савченко приїхав переконати селян у тому, що дітям необхідна освіта та високий рівень знань та запевнив, що за декілька місяців команді обласних фахівців вдалося вирішити чимало проблемних питань, пов`язаних з будівництвом школи.



Зокрема, йдеться про виділення землі під навчальний заклад та здешевлення проекту будівництва.



"Ми переробили проект шестирічної давності, який навіть не був прив`язаний до землі, а відповідно був недійсним. Наразі він на експертизі в Києві. Пройде експертизу, оголошуємо тендер і будемо закладати фундамент. Кошти на сьогоднішній день на це є. І в листопаді фундамент буде завершений", - пообіцяв Савченко.



Окрім того, проект вдалося здешевити – з 117 млн грн до 80 млн грн. Нова школа буде великою та просторою, розрахованою на 350 учнів. За словами керівника найвищої виконавчої гілки влади в області, вже за 3-4 роки є надія її відкрити.



Голова батьківського комітету школи Сергій Сухацький каже, що батьки віритимуть тільки реальним діям:



"Батьки вирішили не пускати дітей до школи, поки не почнуть будувати нову. Попередній губернатор сказав – збирайте кошти на співфінансування і почнемо будівництво. Ми назбирали, продовжуємо далі збирати – а школи немає".



Після численних годинних дискусій селяни таки потиснули руки голові облдержадміністрації Олександру Савченку. Кажуть, що чекали початку будівництва роками, почекають ще декілька місяців. І погоджуються: дітям потрібно навчатися, адже від цього залежить їхнє майбутнє та майбутнє громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проект будівництва школи у Стобихівці Камінь-Каширського району наразі перебуває на експертизі у столиці. Фундамент навчального закладу мають закласти уже до кінця року.Фундамент школи у Стобихівці Камінь-Каширського району закладуть вже до кінця року. Про це стало відомо під час зустрічі голови обласної державної адміністраціїз селянами, яка відбулася у вівторок, 28 серпня 2018 року, - йдеться на сторінці Олександра Савченка у Facebook.Нагадаємо, батьки учнів школи вирішили не пускати своїх дітей з 3 вересня до школи . У двох приміщеннях - в старій школі та сільському клубі, які розраховані на 90 навчальних місць – навчатимуться 250 учнів. Тому діти ходитимуть у школу у три зміни.Олександр Савченко приїхав переконати селян у тому, що дітям необхідна освіта та високий рівень знань та запевнив, що за декілька місяців команді обласних фахівців вдалося вирішити чимало проблемних питань, пов`язаних з будівництвом школи.Зокрема, йдеться про виділення землі під навчальний заклад та здешевлення проекту будівництва."Ми переробили проект шестирічної давності, який навіть не був прив`язаний до землі, а відповідно був недійсним. Наразі він на експертизі в Києві. Пройде експертизу, оголошуємо тендер і будемо закладати фундамент. Кошти на сьогоднішній день на це є. І в листопаді фундамент буде завершений", - пообіцяв Савченко.Окрім того, проект вдалося здешевити – з 117 млн грн до 80 млн грн. Нова школа буде великою та просторою, розрахованою на 350 учнів. За словами керівника найвищої виконавчої гілки влади в області, вже за 3-4 роки є надія її відкрити.Голова батьківського комітету школикаже, що батьки віритимуть тільки реальним діям:"Батьки вирішили не пускати дітей до школи, поки не почнуть будувати нову. Попередній губернатор сказав – збирайте кошти на співфінансування і почнемо будівництво. Ми назбирали, продовжуємо далі збирати – а школи немає".Після численних годинних дискусій селяни таки потиснули руки голові облдержадміністрації Олександру Савченку. Кажуть, що чекали початку будівництва роками, почекають ще декілька місяців. І погоджуються: дітям потрібно навчатися, адже від цього залежить їхнє майбутнє та майбутнє громади.

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