На Волині школи ремонтує фірма з кримінальним минулим





Інформація про закупівлі розміщена на Prozorro. Договори уклали із фірмою, яка вже «ремонтувала» школи цього району і має кримінальну історію, - пише



КРИМІНАЛЬНА ПЕРЕДІСТОРІЯ



Комунальне підприємство «Луцьке» уклало договори із ТзОВ «Будівельна компанія «Терон девелопмент» на капітальні ремонти та реконструкцію закладів освіти у селах Боратин, Гірка Полонка, Коршів. Ці ремонти тісно пов’язані із попередніми ремонтами освітніх закладів, які розпочались у 2017 році.



Наприкінці 2017 року КП «Луцьке» уклало договори на ремонти загальноосвітніх закладів у селах Воютин, Боратин та Гірка Полонка, а також договір на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт школи у селі Гірка Полонка із тією ж фірмою «Будівельна компанія «Терон девелопмент». Вартість укладених договорів сягнула 4 074 149 гривень, тож із підрядником розпочали розрахунок вже наступного дня після укладення першого договору.



Однак на момент перемоги у згаданих тендерах фірма «Терон девелопмент» не мала жодного працівника та документів, які б підтверджували купівлю ремонтних робіт в інших компаній. Втім, це не зупинило ні замовника, ні підрядника. Невдовзі після отримання бюджетних коштів у грудні 2017 року «Будівельна компанія «Терон девелопмент» придбала дві квартири у Львові вартістю 3 122 647 гривень – про це йдеться у судовій ухвалі.



Такі тендерні історії комунального підприємства не залишились непоміченими, тож за КП «Луцьке» та фірмою «Терон девелопмент» потягнувся шлейф судових справ. За інформацією аналітичної системи «YouControl», КП «Луцьке» за останні три роки фігурує у десятках судових справах та кількох кримінальних провадженнях.



СТАРІ ЗВ’ЯЗКИ – НОВІ УГОДИ



Допоки минулорічні тендерні оборудки вивчаються слідчими та суддями, КП «Луцьке» вже цього літа знову укладає договори на ремонти шкіл із тою ж самою, вже знайомою фірмою «Будівельна компанія «Терон девелопмент».







Однак, цьогоріч роботи в освітніх закладах таки розпочались. У селі Гірка Полонка саме готуються до утеплення даху.



Робітники представились працівниками фірми «Терон девелопмент», однак були небагатослівними і про роботу не розповіли.



У Боратині теж працюють над реконструкцією одного із навчальних корпусів школи.



Працівники кажуть, що реконструкція триватиме ще довго і до початку навчального року її не завершать.



Втім, запитання викликає не лише укладення договорів зі знайомою фірмою, але і розділення робіт. До прикладу, ремонтні роботи освітнього закладу у селі Гірка Полонка розділені на три черги:





Однак керівник КП «Луцьке» Олександр Ткачик вважає, що ремонтні роботи у школі Гіркої Полонки поєднати неможливо.



"На кожну роботу є окремий проект, окрема експертиза, окремий дозвіл, – коментує директор КП. – По-перше, кошти сесією виділялись на три окремих види робіт: кошти на утеплення фасаду були заплановані ще в грудні минулого року. Тобто людина робила проект, дозвільну документацію і як тільки було перевиконання бюджету і дозволили погодні умови – фасад почав робитись ще весною. А вже пізніше, на наступній сесії, було прийняте рішення робити спортзал і робити дах. Але це несумісні речі, щоб поєднати їх в одному проекті. То робився окремо проект даху і окремо капітальний ремонт спортзалу."



Чому ви знову укладаєте угоди із фірмою «Терон девелопмент», якщо відомо, що є кримінальні справи по минулорічних ремонтах?



Вони є. В мене взагалі 12 кримінальних справ по мені, по КП. В мене майже з усіма підрядними організаціями є кримінальні справи. На нас пише скарги голова районної державної адміністрації пан Ярмольський. Йому не подобається як ми працюємо. Тільки розпочинаються роботи, він пише скаргу у прокуратуру і відкривають кримінальне провадження. Але проводяться перевірки, призначаються експертизи. Скоро ці кримінальні справи позакриваються, в нас порушень ніяких немає, ми робимо все згідно чинного законодавства. Це політика.



У судовій ухвалі вказано, що минулого року з цією ж фірмою було укладено договори, але з’ясували, що фірма не мала ні працівників, ні договорів на роботи; гроші було оплачено, а за ці гроші вона купила квартири.



- Це все дурниці. Тому що вони нам робили Воютинську школу, робили і роблять зараз Боратинську. Це неправда. Взагалі, наскільки мені відомо, то на сьогоднішній час кримінальні справи по «Терон девелопмент» закриті за відсутністю складу злочину.



Сконтактувати із фірмою-підрядником, яка виграє мільйонні підряди на ремонти освітніх закладів, не вдалося. Номер телефону, вказаний у реєстрі, не обслуговується.



Юристи ж вважають, що такі «закупівлі» комунального підприємства повинні привернути увагу контролюючих служб – адже виникає багато запитань до замовника та до визначення предмету закупівель.



"В даному випадку однозначно сказати, що має місце уникнення відкритих торгів складно і слід звертатися до Держаудитслужби, – вважає юристка громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак. – Потрібно, аби Держаудитслужба перевірила обґрунтованість застосування “порогу” для робіт в 5 млн. та укладення окремих договорів на капремонт школи, окремо – на роботи з дахом та фасадами, окремо – спортивного залу. Адже за даними системи Prozorro замовник виготовив окремі проекти для виконання відповідних робіт, що дозволило укласти окремі договори.



За викладеними фактами «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся до Західного офісу Державної аудиторської служби з проханням перевірити укладення договорів комунальним підприємством «Луцьке».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У освітніх закладах Луцького району цього літа завершується підготовка до навчального сезону. У деяких школах капітальні ремонти та реконструкції ще тривають. Їх комунальне підприємство «Луцьке» замовило на понад 8 мільйонів гривень в фірми зі скандальним минулим.Інформація про закупівлі розміщена на Prozorro. Договори уклали із фірмою, яка вже «ремонтувала» школи цього району і має кримінальну історію, - пише Громадське Волинь Комунальне підприємство «Луцьке» уклало договори із ТзОВ «Будівельна компанія «Терон девелопмент» на капітальні ремонти та реконструкцію закладів освіти у селах Боратин, Гірка Полонка, Коршів. Ці ремонти тісно пов’язані із попередніми ремонтами освітніх закладів, які розпочались у 2017 році.Наприкінці 2017 року КП «Луцьке» уклало договори на ремонти загальноосвітніх закладів у селах Воютин, Боратин та Гірка Полонка, а також договір на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт школи у селі Гірка Полонка із тією ж фірмою «Будівельна компанія «Терон девелопмент». Вартість укладених договорів сягнула 4 074 149 гривень, тож із підрядником розпочали розрахунок вже наступного дня після укладення першого договору.Однак на момент перемоги у згаданих тендерах фірма «Терон девелопмент» не мала жодного працівника та документів, які б підтверджували купівлю ремонтних робіт в інших компаній. Втім, це не зупинило ні замовника, ні підрядника. Невдовзі після отримання бюджетних коштів у грудні 2017 року «Будівельна компанія «Терон девелопмент» придбала дві квартири у Львові вартістю 3 122 647 гривень – про це йдеться у судовій ухвалі.Такі тендерні історії комунального підприємства не залишились непоміченими, тож за КП «Луцьке» та фірмою «Терон девелопмент» потягнувся шлейф судових справ. За інформацією аналітичної системи «YouControl», КП «Луцьке» за останні три роки фігурує у десятках судових справах та кількох кримінальних провадженнях.Допоки минулорічні тендерні оборудки вивчаються слідчими та суддями, КП «Луцьке» вже цього літа знову укладає договори на ремонти шкіл із тою ж самою, вже знайомою фірмою «Будівельна компанія «Терон девелопмент».Однак, цьогоріч роботи в освітніх закладах таки розпочались. У селі Гірка Полонка саме готуються до утеплення даху.Робітники представились працівниками фірми «Терон девелопмент», однак були небагатослівними і про роботу не розповіли.У Боратині теж працюють над реконструкцією одного із навчальних корпусів школи.Працівники кажуть, що реконструкція триватиме ще довго і до початку навчального року її не завершать.Втім, запитання викликає не лише укладення договорів зі знайомою фірмою, але і розділення робіт. До прикладу, ремонтні роботи освітнього закладу у селі Гірка Полонка розділені на три черги:Однак керівник КП «Луцьке»вважає, що ремонтні роботи у школі Гіркої Полонки поєднати неможливо."На кожну роботу є окремий проект, окрема експертиза, окремий дозвіл, – коментує директор КП. – По-перше, кошти сесією виділялись на три окремих види робіт: кошти на утеплення фасаду були заплановані ще в грудні минулого року. Тобто людина робила проект, дозвільну документацію і як тільки було перевиконання бюджету і дозволили погодні умови – фасад почав робитись ще весною. А вже пізніше, на наступній сесії, було прийняте рішення робити спортзал і робити дах. Але це несумісні речі, щоб поєднати їх в одному проекті. То робився окремо проект даху і окремо капітальний ремонт спортзалу."Чому ви знову укладаєте угоди із фірмою «Терон девелопмент», якщо відомо, що є кримінальні справи по минулорічних ремонтах?Вони є. В мене взагалі 12 кримінальних справ по мені, по КП. В мене майже з усіма підрядними організаціями є кримінальні справи. На нас пише скарги голова районної державної адміністрації пан Ярмольський. Йому не подобається як ми працюємо. Тільки розпочинаються роботи, він пише скаргу у прокуратуру і відкривають кримінальне провадження. Але проводяться перевірки, призначаються експертизи. Скоро ці кримінальні справи позакриваються, в нас порушень ніяких немає, ми робимо все згідно чинного законодавства. Це політика.У судовій ухвалі вказано, що минулого року з цією ж фірмою було укладено договори, але з’ясували, що фірма не мала ні працівників, ні договорів на роботи; гроші було оплачено, а за ці гроші вона купила квартири.- Це все дурниці. Тому що вони нам робили Воютинську школу, робили і роблять зараз Боратинську. Це неправда. Взагалі, наскільки мені відомо, то на сьогоднішній час кримінальні справи по «Терон девелопмент» закриті за відсутністю складу злочину.Сконтактувати із фірмою-підрядником, яка виграє мільйонні підряди на ремонти освітніх закладів, не вдалося. Номер телефону, вказаний у реєстрі, не обслуговується.Юристи ж вважають, що такі «закупівлі» комунального підприємства повинні привернути увагу контролюючих служб – адже виникає багато запитань до замовника та до визначення предмету закупівель."В даному випадку однозначно сказати, що має місце уникнення відкритих торгів складно і слід звертатися до Держаудитслужби, – вважає юристка громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак. – Потрібно, аби Держаудитслужба перевірила обґрунтованість застосування “порогу” для робіт в 5 млн. та укладення окремих договорів на капремонт школи, окремо – на роботи з дахом та фасадами, окремо – спортивного залу. Адже за даними системи Prozorro замовник виготовив окремі проекти для виконання відповідних робіт, що дозволило укласти окремі договори.За викладеними фактами «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся до Західного офісу Державної аудиторської служби з проханням перевірити укладення договорів комунальним підприємством «Луцьке».

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